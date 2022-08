CHIVAS: Ricardo Cadena pierde de nuevo y rompe el silencio sobre su salida del Rebaño

Las Chivas sumaron su segunda derrota del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX ante Mazatlán FC, por marcador de 2-1, y la continuidad del técnico Ricardo Cadena con el Rebaño tambalea.

"Yo creo que más bien esa pregunta es para nuestra directiva. En este momento estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo en este compromiso, y acabo de hablar con el grupo. Decirles que no podemos escondernos, es la realidad", comentó Cadena tras el partido.

"No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista. El problema lo tenemos, no me voy a esconder. La pregunta la puede responder la directiva", declaró el técnico de las Chivas en relación a su futuro en el banquillo rojiblanco.

Además, el timonel del Rebaño Sagrado se mostró molesto por las marcaciones de los silbantes, aunque en el partido ante Mazatlán se marcó un penalti en favor de las Chivas que resultó ser muy polémico.

"Durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en decisiones arbitrales. Se señala falta, no sé si alguien le avisó, si fue tema del VAR, el cuarto árbitro, el asistente, no tengo la menor idea, no ha sido nada favorable estas situaciones que se han presentado", sentenció.

Chivas no puede mantener el empate ante Mazatlán

Chivas alargó su mala racha luego de perder 2-1 frente al Mazatlán FC en el Estadio El Kraken, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, resultado con el que los tapatíos siguen sin conocer la victoria en el certamen.

Los tapatíos se quedaron con uno menos a partir del minuto 62. Los Cañoneros no tardaron en sacar ventaja del hombre de más en la cancha, pues Emilio Sánchez venció con un cabezazo a Miguel Jiménez al minuto 68 para poner los cartones 1-0.

Al minuto 74, el árbitro marcó un penalti a favor del Guadalajara. Ángel Zaldívar fue el encargado de ejecutar la pena máxima al 78'. Vikonis se lanzó correctamente y atajó el tiro, pero dejó el balón a merced del delantero, quien en el contrarremate no perdonó.

El conjunto sinaloense recuperó la ventaja y logro el gol del triunfo al minuto 87 con un tanto de tiro libre de Oswaldo Alanís, jugada en la que corrió con suerte luego de que la esférica fue desviada por Alan Mozo.

aar