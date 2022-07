Sebastian Vettel anuncia su retiro de la F1 a final de la temporada

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 anunció que se retirará al final de la temporada.

En su mensaje de despedida señaló: “Mi mejor carrera está por venir, creo en avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único y quiero crecer con los tiempos. Mirar hacia atrás solo te ralentizará. Espero correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos desafíos”.

El piloto alemán ganó sus cuatro títulos con la escudería de Red Bull entre los años 2010, 2013 y el más reciente en 2019. Comunicó que la decisión de retirarse no fue fácil y lo estuvo pensando mucho tiempo, precisó “a final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia".

Vittel se describió como un "padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascilan fácilmente las personas apasionadas. Estoy obsesionado con la perfección (...) Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesidan, no tener que despedirme y lo más importante: poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”, destacó.

