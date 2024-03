Este domingo la Selección Mexicana se enfrenta a Estados Unidos en la final de la Nations League de la Concacaf, partido importante en el proyecto tricolor, pues no se le gana al conjunto norteamericano desde hace 5 años y Jaime Lozano quiere romper con esta mala racha.

Previo a la final de la Concacaf Nations League, el estratega nacional comentó que Estados Unidos es “el rival a vencer” debido a los últimos resultados, pues es consciente que desde 2019 México no puede derrotar a su rival del área.

Jesús Gallardo intenta quitarse a Sergiño Dest en la semifinal de Nations League entre México y Estados Unidos. Foto: Twitter de la Selección Mexicana @miseleccionmx

“Sabemos que es el rival a vencer y nosotros el de ellos, eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar, creo que es la final que todos esperábamos, es el partido que estamos esperando, a lo mejor un poco más nosotros que ellos por lo que sucede hace poco tiempo y la revancha deportiva, sé que tenemos un tiempo sin poder demostrar lo que somos ante ellos y bueno me parece que esto será de aquí en adelante”, dijo.

Jaime Lozano ya tiene un título con la Selección Mexicana, la pasada edición de la Copa Oro y este domingo buscará agregar una segunda corona en su palmarés como estratega del cuadro mayor, pues al mando de la Sub-23 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La Liga de Naciones de la Concacaf es un torneo que se le ha negado a México y que Estados Unidos ha ganado las ocasiones anteriores, pues de acuerdo al Jimmy Lozano es un equipo que ha “evolucionado muy rápido y muy fuerte”.

“Evidentemente ellos han evolucionado muy rápido y muy fuerte, y creo que la planeación que han hecho de cara los últimos dos mundiales es buena, después de que no les fue tan bien antes, les ayudó a reaccionar, a tomar una dirección correcta y nosotros lo que intentamos hacer es ese golpe de autoridad, seguir sumando y sobre todo las formas, la forma en que enfrentes el partido, la forma en que desarrolles el encuentro, creo que siempre te va acercar mucho más a esta copa”, indicó Lozano.

Jorge Sánchez y Christian Pulisic durante el México vs Estados Unidos de las semifinales de la Nations League el año pasado. Foto: Mexsport

El exjugador de los Pumas de la UNAM habló sobre cómo ha cambiado la rivalidad, pues antes México estaba "obligado" a "pasara por encima" a la Selección de Estados Unidos, que "tiene dos campeonatos en este torneo y nosotros buscamos nuestra primera oportunidad de llevarnos la copa".

"A mí me encantaría que el equipo muestre una misma identidad, si es cierto que contra Panamá, posiblemente no fue nuestro mejor juego, pero generamos muchas opciones y nos quedamos a punto de generar muchas más y lo dije, el resultado no demuestra, seguramente, lo que fue el desarrollo del encuentro”, señaló.

