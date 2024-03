Kylian Mbappé | ¿Cuál es el motivo por el que no se ha anunciado su llegada al Real Madrid?

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid para la próxima temporada es prácticamente un hecho. Sin embargo, ni el futbolista del PSG ni la directiva del club han oficializado el traspasado, así como el equipo español tampoco se ha pronunciado al respecto.

Jérôme Rothen, exjugador del PSG, dio a conocer el motivo por el cual ni Donatello ni la entidad merengue han dado a conocer el traspaso del francés al club más ganador de la Champions League.

De acuerdo con el exmediocampista, el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se revelará cuando el cuadro francés o el español sean eliminados de la Liga de Campeones.

"Lo anunciarán antes de la Eurocopa, cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado contra el Manchester City (en cuartos de final) o en semifinales. Mientras exista la posibilidad de ver el PSG vs Real Madrid no lo hará, no anunciará nada", aseveró el actual comentarista de RMC Sport.

En el verano del 2022, Kylian Mbappé rechazó una oferta del Real Madrid al renovar su contrato con el PSG hasta el 2025.

PSG y Real Madrid sólo se enfrentarían en la final de la Champions League

El sorteo de cuartos de final de la Champions League puso al PSG y al Real Madrid en los lados opuestos del cuadro, por lo que la única posibilidad de que se vean las caras en la actual edición del certamen es si ambos llegan a la final.

La entidad francesa se medirá ante el Barcelona en los cuartos de final. El vencedor chocará en semifinales contra el ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

Por su parte, el Real Madrid chocará en cuartos de final contra el actual campeón Manchester City, su verdugo en la pasada temporada. El que salga avante irá en semifinales ante el que salga airoso de la eliminatoria entre Arsenal y Bayern Múnich.

Kylian Mbappé durante la vuelta de octavos de final de Champions League entre PSG y Real Sociedad, el pasado 5 de marzo. Foto: AP

Deschamps le cierra puertas a Mbappé para París 2024

Uno de los anhelos de Kylian Mbappé para este año es jugar con Francia el torneo varonil de futbol de los Juegos Olímpicos París 2024, pero podría no cumplir ese sueño.

Didier Deschamps, director técnico de la actual subcampeona mundial, mencionó ante la prensa lo complicado que sería para el astro del PSG disputar dos torneos de gran importancia en tan poco tiempo, pues poco antes de la justa veraniega se llevará a cabo la Eurocopa en Alemania.

"Es muy difícil en un plano psicológico y físico poder encadenar dos competencias como esas sin tener vacaciones", declaró al respecto Didier Deschamps.

EVG