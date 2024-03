París 2024 | Kylian Mbappé podría perderse los Juegos Olímpicos por increíble decisión de Didier Deschamps

Uno de los deseos de Kylian Mbappé para este año es disputar con Francia el torneo varonil de futbol de los Juegos Olímpicos París 2024, pero podría no cumplir ese sueño.

Didier Deschamps, director técnico de Les Bleus, señaló ante la prensa lo complicado que sería para el astro del PSG disputar dos competencias de gran importancia en tan poco tiempo, pues poco antes de la justa veraniega se celebrará la Eurocopa en Alemania.

"Es muy difícil en un plano psicológico y físico poder encadenar dos competencias como esas sin tener vacaciones", declaró al respecto Didier Deschamps.

El legendario exgoleador Thierry Henry, entrenador de la Sub 21 y de la selección olímpica de Francia, respaldó a su excompañero, aunque tampoco descartó del todo incluir a Kylian Mbappé en la lista definitiva para París 2024, si bien dejó la decisión en el PSG.

"Los equipos necesitan a sus jugadores al principio de la temporada. No tengo nada seguro, dependo de un sí o un no de parte de un club. E incluso si tengo ese visto bueno y el club cambia de entrenador, ¿quién me dice que podría tenerlo entonces en ese momento", comentó el exatacante del Arsenal inglés.

¿Cuándo es la Eurocopa y contra quién jugará Francia?

La Eurocopa 2024 se pondrá en marcha el próximo 14 de junio, cuando la anfitriona Alemania se mida ante Escocia en Múnich en el duelo inaugural del certamen continental.

Francia, que en la anterior edición de la justa fue eliminada por Suiza en octavos de final, quedó ubicada en el Grupo D junto con Países Bajos, Austria y el ganador de un repechaje en el que están involucrados Polonia, Estonia, Gales y Finlandia.

Kylian Mbappé y compañía debutarán en la Eurocopa 2024 el 17 de junio contra su similar de Austria en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf.

Kylian Mbappé durante la vuelta de octavos de final de Champions League entre PSG y Real Sociedad, el pasado 5 de marzo. Foto: AP

El 21 de junio, Les Bleus se verán las caras con Países Bajos y cuatro días después cerrarán su participación en la fase de grupos contra el vencedor de la repesca.

¿Cuándo es el torneo de futbol varonil en París 2024?

El certamen de futbol varonil en los Juegos Olímpicos de París 2024 está programado para arrancar el 24 de julio, apenas 10 días después de que concluya la Eurocopa en Alemania.

Francia y el resto de las 15 selecciones participantes conocerán a sus rivales el próximo 20 de marzo, cuando se realice el sorteo de la competencia en las oficinas centrales de los Juegos Olímpicos en la capital francesa.

París, Marsella, Burdeos, Saint-Étienne, Niza, Lyon y Nantes serán las ciudades en las que se desarrollarán los encuentros correspondientes a las competencias de futbol varonil y femenil de París 2024.

La gran final del torneo de hombres está pactada para efectuarse el 10 de agosto, un día antes de la ceremonia de clausura del magno evento.

EVG