¡Histórico! República Dominicana vence a Guatemala y clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024

La selección de República Dominicana venció 4-2 en penaltis a Guatemala en el Premundial Sub 20 de la Concacaf, con lo que avanzó a la final del torneo y logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la primera ocasión que los caribeños estarán en el magno evento deportivo en futbol varonil.

El equipo guatemalteco, verdugo de México en los cuartos de final, tenía ventaja de 2-0 gracias al tanto de de Arquimides Ordoñez (23') y el autogol de Sebastián Mañón (29').

Sin embargo, los dominicanos acortaron distancias al 62' con anotación de Guillermo de Peña. Dos minutos más tarde apareció el capitán Edison Azcona para emparejar los cartones y así forzar los tiempos extra.

En el alargue no pudieron hacerse daño, aunque República Dominicana debió sacar de la cancha a Xavier Valdez, su portero titular. En su lugar ingresó Bryan More, quien estuvo en la tanda de penaltis, donde los Quisqueyanos se impusieron 4-2 a los Chapines.

A pesar de este tropiezo, Guatemala es una de las cuatro selecciones de Concacaf que participarán en el Mundial Sub 20 del 2023 a celebrarse en Indonesia, logro que consiguió después de derrotar a México 2-1 en penaltis tras un empate 1-1. Estados Unidos, República Dominicana y Honduras también estarán en tierras asiáticas.

México, sin Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos

La caída de mitad de semana frente a Guatemala no solamente dejó a la Selección Mexicana fuera del Mundial Sub 20 de la FIFA, pues también lo privó de asistir a París 2024.

A diferencia de otras ediciones, el Premundial Sub 20 de la Concacaf de este año también sirvió como torneo clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos, a los cuales accedieron República Dominicana y Estados Unidos tras imponerse en sus respectivas semifinales a Guatemala y Honduras.

El Tricolor no se perdía una Copa del Mundo Sub 20 desde el 2009, cuando la justa se llevó a cabo en Egipto. La última vez que no participó en el torneo de futbol varonil en Juegos Olímpicos fue en la edición de Beijing 2008.

Aunado a que rumbo al Mundial del 2026 no jugará eliminatorias por su condición de anfitrión, los únicos partidos oficiales que disputará México después de Qatar 2022 serán los correspondientes a la Copa Oro y a la Liga de Naciones de la Concacaf, a reserva de que se anuncie su regreso a la Copa América.

EVG