Selección Mexicana: Jamie Lozano le cierra las puertas a Julián Quiñones y a todos los naturalizados con lapidario mensaje

Jamie Lozano, actual entrenador de la Selección Mexicana, habló sobre la posibilidad de ver a Julián Quiñones y a otros jugadores naturalizados con la playera Tricolor, pero el mensaje que mandó el estratega no fue alentador, pues aseguró que prefiere al "nacional en lugar del extranjero".

Quiñones, jugador del América, es el nombre de moda en los posibles jugadores naturalizados que podrían unirse a la Selección Mexicana, pero antes también se habló de Germán Berterame (Monterrey) e incluso de Julio Furch (Atlas). Sobre el tema el "Jimmy" Lozano dijo lo siguiente.

"Hoy no los tenemos. Si un jugador se naturaliza, debe estar muy por encima del mexicano. Si tiene un nivel similar, voy a apostar por el nacional en lugar del extranjero", comentó el estratega del Tricolor.

💚🤍❤️ Juntos y firmes por el siguiente paso. #MéxicoJuega pic.twitter.com/kE5usUeYir — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2023

El proceso de naturalización de Julián Quiñones no ha terminado, pero el delantero nacido en Colombia ha mencionado que sí quiere jugar con la Selección Mexicana, pero las palabras de Jaime Lozano son una dura losa en la espalda del delantero de las Águilas.

"Al final son mexicanos porque la ley lo dicta, no me gustaría entrar en estas cuestiones, supuestos, hoy tenemos a los 23 de México. Berterame y Quiñones han tenido dos o tres años fabulosos en México, ellos buscan naturalizarse, se sienten cómodos en México, hacen su vida, están felices, hasta tienen hijos", dijo.

Lozano le cambió el rostro a la Selección Mexicana

El combinado Tricolor se encuentra en las últimas instancias de la Copa Oro 2023. Jaime Lozano tomó a la Selección Mexicana en un momento complicado, pero poco a poco el equipo mostró mejores sensaciones que con Diego Cocca, el antecesor del exjugador de los Pumas.

"No sé (qué cambió), lo he comentado. Voy a sonar repetitivo: haberlos tenido en un proceso, lindo, porque sacamos rendimiento y sacamos una medalla, me hacía no empezar de cero, que era importante, ya me conocen, ya saben cómo trabajo, trataremos siempre de proponer y defendernos bien", mencionó.

Este miércoles 12 de julio el seleccionado azteca choca ante su similar de Jamaica en semifinales de la Copa Oro 2023. La otra semifinal enfrenta a Estados Unidos ante Panamá, que pueden ser rivales de México en la final.

"Si te acompañan buenos resultados, esa credibilidad, acaba por creer, somos gente que habíamos trabajado en selección. No es lo mismo un club que una selección, aquí son los objetivo, machacar, medio ordenar y estructurar, no hay tiempo de más. Tenerle confianza al jugador", indicó.

