Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Jugadores de la Selección Mexicana cantan el Himno aunque el sonido del estadio lo haya cortado (VIDEO)

En las competencias internacionales se acostumbra poner el himno del país ganador como forma de homenaje al esfuerzo realizado, por lo que también se izan las banderas de los primeros lugares. La premiación de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 dio lugar a un bochornoso incidente a la hora de poner el Himno Nacional Mexicano.

El sonido local del Estadio Nacional Las Delicias tuvo problemas técnicos al momento de homenajear a los representantes mexicanos que habían conseguido el primer lugar al enfrentar a Costa Rica en la final de la disciplina. Después de la entrega de medallas empezó a sonar el himno mexicano, que fue cortado justo en el momento en que iniciaba la letra.

Los jugadores se mostraron sorprendidos, pese a lo cual no dejaron de cantar el Himno Nacional, por lo que la gente en la tribuna también continuó el cántico para corear el triunfo del Tricolor Sub 23. Las voces a capela fueron nuevamente interrumpidas por el sonido del estadio, pero eso no detuvo a la afición azteca.

PIEL CHINITA 😍🇲🇽😍⚽️



Mexicanos entonan a capela el Himno Nacional tras consagrarse CAMPEONES del Futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 👊🏻💪🏻



¡¡¡VIVA MÉXICO!!! 🇲🇽@TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/baKHjaMhTu — Jocelin Flores (@Jocelinflores) July 7, 2023

Juegos Centroamericanos no dejan cantar a México

México ha sido el máximo representante de los Juegos de San Salvador 2023, superando las 300 medallas en total. Sin embargo, los mexicanos han hecho pública su queja sobre los momentos de premiación, alegando que el Himno Nacional Mexicano dura muy poco.

Este malentendido se ha dado con otras naciones; como con República Dominicana en el basquetbol femenil, cuando las jugadores también siguieron su himno a capela.

Momentos en que fallan Himno nacional 🇩🇴 en los juegos Centroamericanos. pic.twitter.com/E6MIEzpKQ6 — QUISQUEYA🇩🇴LA BELLA (@Faraona39563501) June 25, 2023

Se desconoce si esta situación ocurre de manera frecuente y si se ha presentado en otras disciplinas, pero los atletas han dejado pasar esa desatención y se enfocan en disfrutar del momento que les da la gloria como seleccionados de su país.

mmt