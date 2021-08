Siempre fue mi inspiración Soraya Jiménez: Aremi Fuentes

Pasaron cinco días para que otro mexicano se subiera al podio en Tokio 2020, lo cual logró Aremi Fuentes gracias al bronce que consiguió en la final de 76 kg de halterofilia para darle a la delegación nacional su tercera presea en los actuales Juegos Olímpicos tras los conseguidos en tiro con arco (Alejandra Valencia y Luis Abuelo Álvarez) y clavados (Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez).

La originaria de Tonalá, Chiapas, se convirtió así en la cuarta halterista en darle a México una presea en el magno evento, aunque es la segunda en subirse al podio después de Soraya Jiménez, cuyo oro en Sidney 2000 fue aún más histórico por ser la primera mujer azteca en colgarse un metal dorado en la cita olímpica, y en quien precisamente se inspiró Aremi para esta importante meta.

El año pasado tuve un desgarre en las piernas, también lesiones en la rodilla y paré meses. Sin embargo, seguí con la mentalidad positiva, pues un día vi una medalla olímpica por televisión y dije yo quiero una de ésas Aremi Fuentes

“Hace dos meses no sabía si iba a poder estar en forma, tuve una lesión en la rodilla. Siempre tuve una inspiración en Soraya Jiménez, no perdí la fe, como ella no la perdió en su momento”, comentó en declaraciones para TV Azteca.

Las otras dos mexicanas que han conquistado una medalla en levantamiento de pesas son Damaris Aguirre, en Beijing 2008, y Luz Acosta, en Río 2016.

Sin embargo, en el caso de Aguirre el bronce llegó nueve años después de la celebración de la competencia, debido a la descalificación de tres pesistas de su categoría (75 kg) por dopaje, mientras que en el caso de Acosta la espera fue de seis años y por la misma situación; el positivo de tres de sus contrincantes en Londres 2012, con lo que también finalizó oficialmente en la tercera posición en su categoría (63 kg).

Con un total de 245 kilogramos, Fuentes Zavala culminó en la tercera posición en el evento celebrado en el Foro Internacional de Tokio, quedando atrás de la ecuatoriana Neisi Dajomes y la estadounidense Katherine Nye, quienes sumaron 263 kg y 249 kg para llevarse el oro y la plata, respectivamente.

La chiapaneca empezó levantando 105 kg en arrancada, para subir hasta los 108, pero falló en su intento de levantar los 110 kg. Posteriormente, también erró en su último intento en envión cuando intentaba levantar 139 kg, tras alzar 135 kg en el primero y 137 en el segundo.

“Estuvo cardiaco el cierre de la competencia, mi último intento lo fallé por un error técnico y debo mejorar, pero bueno, la medalla me la llevo yo por hacer un buen levantamiento y estoy feliz”, dijo Fuentes en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Mexicano.

Con su oro, Neisi Dajomes se convirtió en la primera mujer de Ecuador en subir al podio en unos Juegos Olímpicos.

"Pasé momentos duros, perdí a mi madre (Sandra) y hace poco a mi hermano Javier Palacios, por quien estoy aquí, y todos mis logros son dedicados a su memoria", dijo tras su gesta.

Por su parte, la clavadista Aranza Vázquez quedó sexta en la final de trampolín de 3 metros al registrar una puntuación de 303.45 unidades. Carlos Ortiz cayó 39 lugares para terminar en el sitio 42 el torneo de golf, en el que Abraham Ancer finalizó en el peldaño 14, mientras que la selección nacional de beisbol se despidió tras sucumbir 12-5 a manos de Israel.

