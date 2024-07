"Siento que es momento de volver a mi país"; Javier Aguirre habla de su regreso a la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio sus primeras palabras después de que se hizo oficial su designación como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de futbol, de la que estará al frente por tercera vez en su carrera.

En un video compartido por las redes sociales del Tricolor, el 'Vasco' aseguró que considera que éste es el momento adecuado para volver a México y darle algo al equipo nacional de cara al Mundial del 2026 en el que será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

"Siento que es momento, después de 22 años de estar dando vueltas por ahí, de volver a mi país y hacer algo por él. Llegó en un buen momento anímico y físico, con un buen bagaje para aportar a este proyecto de selección para el Mundial que va a ser en México", fueron las primeras palabras de Javier Aguirre al respecto.

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… 🗣️🎙️



Las primeras palabras de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Nacional de México.

El extimonel del Mallorca señaló que los altos mandos de la FMF lo buscaron después de que decidieron poner fin al proceso de Jaime Lozano, y reconoció que no pudo negarse ante esta oportunidad de tomar el mando de la Selección Mexicana por tercera ocasión en su carrera y por primera vez desde el 2010.

"Es difícil decirle que no a la Selección Mexicana, pues si no tiene técnico nacional, si se decidió que no continuara el anterior, pues yo soy mexicano, soy entrenador, entonces para mí es una oportunidad fantástica de volver a mi país después de estar tanto tiempo fuera y de hacerlo en un Mundial", subrayó el 'Vasco', quien será presentado de manera oficial ante la prensa este jueves 1 de agosto.

Javier Aguirre habla de sus dos errores con México

La derrota de México a manos de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 marcó el final de la primera era de Javier Aguirre como seleccionador tricolor.

A 22 años de distancia de aquel tropiezo, el estratega reconoció que se equivocó en su planteamiento en aquel cotejo porque intentó algo que no había hecho; aseguró que a partir de entonces tiene más de dos escenarios para cada partido.

"Yo ahí me equivoco, asumo mi responsabilidad. Hago otro parado táctico sobre la marcha y sin haberlo entrenado y es un error gravísimo. Mi error fue no tener un plan b, lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos y nunca más me volvió a pasar", enfatizó.

Hay que volvernos a ilusionar, hay que volvernos a reenganchar con base a, no palabras, hechos Javier Aguirre

Salir con gorra y contestar con monosílabos en la conferencia de prensa previa al cotejo de octavos de final contra Argentina en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue el momento negativo que marcó el segundo proceso del 'Vasco' con la Selección Mexicana.

El director técnico de 65 años de edad dijo que salió con gorra porque no tenía ganas de hablar ante los medios debido a que a México no le daban posibilidades en aquel encuentro. Sin embargo, afirmó que desde entonces no ha vuelto a salir enojado a una rueda de prensa.

"Nunca más di una rueda de prensa no mirando a los ojos a nadie ni con la cabeza gacha, ni enojado, nunca más. Enojado puedo estar conmigo mismo, pero no con la gente y yo sí estaba enojado con la gente. Mi condena fue contestar con monosílabos", ahondó el 'Vasco' Aguirre.

