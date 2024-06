'Tuca' Ferretti asegura que Tigres lo difamó como a Siboldi: "No pude demandar..." (VIDEO)

El experimentado Ricardo 'Tuca' Ferretti salió en defensa de Robert Dante Siboldi al afirmar que los Tigres lo difamaron para dejar la dirección técnica del club a mediados del 2021, apenas una semana después del abrupto cese del estratega uruguayo.

"Lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí, calumnias. Calumniaron que yo tenía cartas de jugadores, cobraba dinero a los jugadores para jugar. No pude demandar porque no era una cosa que saliera de Cemex, fue cosa que hicieron para difamarme", aseveró el 'Tuca' en el programa 'Futbol Picante' de ESPN.

El 'Tuca' Ferretti señaló que a él y a Siboldi les prometieron que les iban a renovar sus contratos después de ser campeones con el equipo de la UANL, pero que la directiva de la entidad norteña no respetó el acuerdo con ninguno de los dos.

"Lo de Siboldi es que le prometieron que iban a renovar, después de ganar el título y también su propio presidente, declara que la eliminación contra Monterrey, no tenía nada que ver en su renovación y al final ya tenía un entrenador por si Tigres quedaba eliminado. Todo lo que hicimos (logros), está totalmente prohibido (mencionar en Tigres), no lo pueden decir, es ley mordaza", profundizó el brasileño.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director de Récord, se encontraron "malos manejos" por parte de Siboldi, lo que provocó que su renovación con Tigres se cayera. Esta versión empata con la revelada por Ana Valero en el programa La Perrada. "Le cacharon unas cositas complicadas", comentó la presentadora.

'Tuca' afirma que Monterrey sí es un verdadero equipo

En el mismo tenor, Ricardo Ferretti aseguró que, a diferencia de Tigres, Monterrey sí es un verdadero equipo al no prestarse a los rumores que señalaron que uno de los auxiliares de Siboldi le filtró información privilegiada a Rayados antes de la serie de cuartos de final entre ambos clubes en la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

"El escándalo de Siboldi lo paró Monterrey por el comunicado que hizo y que no se prestó a las cosas que Tigres está haciendo actualmente", dijo el 'Tuca'.

El 'Tuca' Ferretti también comentó que los conflictos en Tigres no tienen que ver con lo futbolístico, sino con la manera en la que la directiva maneja las cosas.

"El problema no está en lo deportivo, el problema es que la gente está empezando a dudar y no caer bien las cosas es lo que está haciendo la directiva", sintetizó.

Veljko Paunovic, el sucesor de Siboldi en Tigres

La directiva de Tigres fichó al serbio Veljko Paunovic para que asumiera el timón del club tras la salida de Robert Dante Siboldi.

Será la segunda experiencia para el balcánico en la Liga MX, a la que regresa medio año después de su salida de las Chivas, equipo del que estuvo al frente un año.

Con el Guadalajara, Veljko Paunovic llegó a la final de la Liga MX en el Torneo Clausura 2023, misma que los rojiblancos perdieron precisamente a manos de los Tigres.

EVG