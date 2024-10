UFC | 'Lazy Boy' revela que casi pierde la vista tras brutal golpe: "Ya no veo ni ver..." (VIDEO)

La Noche Mexicana de UFC 306 en Las Vegas dejó uno de los mejores y peores momentos en la carrera del peleador mexicano Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez, quien enfrentó uno de los golpes más duros de su trayectoria en su combate contra Ode Osbourn, donde el mexicano se llevó la victoria por decisión dividida.

Durante el segundo round, el oriundo del sur del país fue sorprendido por un brutal codazo que afectó gravemente su visión. "Me mandaron a la verg...Ahorita lo voy a desma..., agarro vuelvo, voy a tirar la primer patada, y de repente pum, ya no veo ni verg..." confesó 'Lazy Boy' en una entrevista junto a Franco Escamilla.

A pesar de la situación, el mexicano logró defenderse, resistir el ataque de su oponente y mantenerse en la pelea. Lo que parecía un final para el combate tomó un giro favorable para el mexicano. "Digo 'a la verga', dije: 'estoy en un triangulo, estoy peleando, ok, defiéndete', empecé a hacer defensa, defensa, defensa", reveló el peleador sobre su última estrategia.

El peleador reconoció que este fue el golpe más fuerte que ha recibido en su carrera, y que además de que estuvo a punto de costarle la pelea, pudo dejarles secuelas que podrían ser permanentes.

'Lazy Boy' reveló que lo dejaron noqueado

Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez reveló que uno de los momentos más críticos de su combate en la Noche Mexicana de UFC 306 ocurrió al finalizar el primer round, cuando tuvo que enfrentar la realidad de estar prácticamente noqueado.

Según el peleador mexicano, tras recibir el codazo que lo dejó sin visión en su ojo derecho, se dirigió a su esquina para advertirle a su equipo que no estaba en condiciones de seguir las indicaciones de su equipo.

"Me acuerdo que me llevaron a la esquina, y mi entrenador me empieza a dar indicaciones. Le dije: 'estoy noqueado, o sea se los digo para que estén enterados que lo que me digan, no va a servir ni verg..., no estoy en mis cinco sentidos, no estoy agarrando señal'", relató 'Lazy Boy'.

A pesar de sentirse desorientado y casi sin fuerzas, el mexicano se negó a rendirse. En pleno triángulo, donde parecía que su rival Ode Osbourn tenía la ventaja, el mexicano tuvo un momento de lucidez que lo llevó a coronarse con la victoria.

'¿Será que me va a ganar?’, dije yo: ‘no, primero me tienes que mata... hijo de tu pu... mad... No, me mue... aquí en la línea 'Lazy Boy' / Tirando bola

Esta mentalidad lo llevó a resistir el embate de su oponente y, a pesar de no estar en plenas facultades, se mantuvo firme en continuar la pelea. Para 'Lazy Boy', esa noche fue una prueba de fuego que reafirmó su lugar entre los peleadores más valientes de la UFC.

