VIDEO: Aficionado que se tatuó Messi en el rostro revela que le ha traído cosas terribles

La euforia que causó la victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo llevó a muchos aficionados a realizar todo tipo acciones, como la que hizo el influencer colombiano Maicol Quiñonez, mejor conocido como Mike Jambs, quien en la cara se tatuó "Messi" y ahora está arrepentido.

En redes sociales Mike Jambs confesó que su tatuaje le ha traído más cosas malas que buenas y que quiere borrarse de la cara sus tatuajes, pues además del nombre de Leo Messi le grabaron la palabra ‘D10S’ en su cachete derecho y tres estrellas en el izquierdo, en relación a los Mundiales ganados por Argentina.

🗣️ Mike Jambs confesó que se arrepentía de haber inmortalizado en su rostro el apellido de La Pulga: "Quiero borrarme el tatuaje, porque mi vida cambió negativamente. No sé cómo es un procedimiento de esos". pic.twitter.com/guMPJawda5 — TyC Sports (@TyCSports) December 30, 2022

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje de haber hecho eso", declaró Jambs.

El influencer colombiano dijo que el tatuaje de Messi, quien en Qatar 2022 ganó su segundo Balón de Oro del Mundial, le trajo cosas negativas y no positivas, tanto que le han comentado que no es un buen ejemplo para la sociedad.

"En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud", aseveró.

Lionel Messi recibió una Copa del Mundo falsa en Qatar

Todavía no pasa ni un mes de que terminó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y las noticias al respecto siguen dando mucho de qué hablar, pues ahora salió a la luz que el trofeo que le entregaron a Lionel Messi fue falso.

La imagen que todo el mundo y los fanáticos del balompié estaban esperando era la de Lionel Messi levantando el trofeo más importante del orbe, pues para algunos aficionados era lo único que le hacía falta para ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

En un inicio sí recibió el trofeo original, pero después en los festejos alzó una copa falsa y eso fue por la celebración desmedida con los hinchas argentinos que se hicieron presente en el estadio.

