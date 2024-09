VIDEO: 'Canelo' Álvarez desata el caos entre los aficionados en una visita al supermercado

Dos semanas después de su victoria sobre el puertorriqueño Edgar Berlanga, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desató el caos entre varios aficionados durante su visita a un supermercado en Estados Unidos, concretamente en Chicago, Illinois.

En redes sociales circula un video del pugilista tapatío en el supermercado mientras se detiene a saludar a algunos de sus fans. Varias de las personas presentes en el lugar sacaron su celular para grabar el momento y tener un recuerdo del mismo.

'Canelo' Álvarez visitó varias tiendas que son distribuidoras de su bebida VMC (Viva México Cabrones) en Estados Unidos y aprovechó el momento para convivir con algunos de los aficionados que estaban ahí.

Mientras caminaba escoltado por elementos de seguridad, el boxeador originario de Guadalajara se detenía a saludar a algunas de las personas que tras reconocerlo le pedían una foto o que les diera un autógrafo en algún artículo.

Fue tanta la expectativa que desató el 'Canelo' con su visita al supermercado que en el video se observa a algunos aficionados subirse a distintos lugares para tomarle una foto al actual campeón de los pesos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Le hacen el feo al 'Canelo' Álvarez

El ruso Artur Beterbiev estaba como uno de los posibles candidatos para ser rival del 'Canelo' en los próximos meses, pero ya rechazó la pelea al asegurar que no le interesa medirse ante el mexicano.

Beterbiev tiene una pelea en puerta ante su compatriota Dmitry Bivol el próximo 12 de octubre por los campeonato mundiales de las 175 libras, división en la que Saúl Álvarez sufrió su última derrota precisamente a manos de Bivol.

"Cuando ('Canelo') Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra 'Canelo'", comentó Artur Beterbiev en el podcast The Stomping Grounds.

EVG