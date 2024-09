Recientemente el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez venció al estadounidense Edgar Berlanga, por lo que empiezan a circular rumores sobre su siguiente rival, sin embargo, uno de los mejores peleadores del mundo ya le hizo el feo al nacido en Guadalajara.

El pugilista Artur Beterbiev estaba como uno de los posibles candidatos para ser rival del Canelo en los próximos meses, pero el ruso ya rechazó la pelea al asegurar que no le interesa medirse ante el mexicano.

Cabe la pena recordar que Beterbiev tiene una pelea en puerta ante su compatriota Dmitry Bivol por los campeonato mundiales de las 175 libras, división en donde el Canelo sufrió su última derrota curiosamente a manos de Bivol.

"Cuando (Canelo) Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra Canelo", comentó Artur Beterbiev en el podcast The Stomping Grounds.

‼️ Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol face-off ahead of Oct 12th…



Artur Beterbiev se mide a Dmitry Bivol por la supremacía

Beterbiev es uno de los mejores peleadores del mundo y no solo eso, pues es de los pocos con efectividad de nocaut del 100%, ya que sus 20 combates profesionales los ha ganado por la vía del cloroformo, además de ser el actual monarca semipesado del CMB, FIB y OMB.

Beterbiev se medirá ante Dmitry Bivol, quien es rey semipesado de la AMB, por la unificación indiscutida en las 175 libras, siendo una de las peleas más esperadas de los últimos años. El ganador será sin duda uno de los mejores Libra por Libra del planeta.

La división de los semipesados o 175 lbs se encuentra una por arriba de donde combate el Canelo Álvarez, que es supermedio o 168 libras, pero el mexicano ya ha subido a esta categoría y hasta ha sido campeón, pero la última vez que se midió a alguien en ese peso perdió en 12 round ante Bivol.

'Canelo' Álvarez venció a Edgar Berlanga por decisión unánime el pasado 14 de septiembre. Foto: AP

Posibles rivales para el Canelo Álvarez

El peleador tapatío ha comentado que en ese combate ante el ruso no estaba al 100% de sus capacidades y que le gustaría la revancha, pero la quiere hacer en 175 libras, mientras que Bivol en el pasado ha comentado que haría una revancha en 168 libras por los títulos del Canelo.

Habrá que esperar al ganador de Artur Beterbiev ante Dmitry Bivol y ver si uno de ellos se puede poner como posible rival del Canelo Álvarez, a quien no le faltarán propuestas porque entre otros posibles rivales se encuentra Terence Crawford, William Scull y una vez más, David Benavidez.

