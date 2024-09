¿Habrá revancha? 'Canelo' Álvarez recibe inesperada respuesta de Dmitry Bivol

El nombre del boxeador ruso Dmitry Bivol es uno de los que ha sonado como posibles rivales del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en su próxima pelea, luego de su victoria del pasado 14 de septiembre sobre el puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada.

Cuestionado acerca de una revancha contra el tapatío, al que venció en mayo del 2022, el pugilista ruso no descartó un segundo capítulo contra el de Guadalajara, pero dejó en claro que si prioridad es el combate que sostendrá el 12 de octubre contra su compatriota Artur Beterviev.

"Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha, pero, por ahora solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con 'Canelo' no es mirar atrás, sino mirar hacia un lado; me distrae de mi camino", aseguró Dmitry Bivol en charla con iFL TV.

El boxeador ruso afirmó que él estaba listo para un segundo combate contra el 'Canelo' después de que lo venció el 7 de mayo del 2022, pero que el mexicano prefirió a otros contrincantes en sus dos pleitos inmediatos.

"Después de mi pelea contra 'Canelo', estábamos disponibles para la revancha, pero él eligió dos peleas más y nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante", sentenció el campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo desde el 2017.

Dmitry Bivol, uno de los dos verdugos del 'Canelo'

El 7 de mayo del 2022 ha sido uno de los días más difíciles para el 'Canelo' Álvarez como deportista, pues ese día sufrió la segunda derrota de su carrera tras ser vencido por Dmitry Bivol.

Aquel día, el ruso se impuso al tapatío por decisión unánime en el combate efectuado en la T-Mobile Arena, que vio caer una racha de nueve años de Álvarez Barragán invicto.

El primer pugilista que derrotó al 'Canelo' Álvarez fue el estadounidense Floyd Mayweather en una pelea celebrada el 14 de septiembre del 2013 en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas.

'Canelo' anhela revancha contra Dmitry Bivol

La posibilidad de una segunda pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol surgió después de que el 'Canelo' declaró tras su victoria sobre Edgar Berlanga que la única manera en la que volvería a pelear en las 175 libras sería si tiene enfrente al ruso.

El 'Canelo' Álvarez señaló que solamente en ese escenario pelearía de nueva cuenta en las 175 libras, pues señaló que aquella vez no se encontraba al 100 por ciento.

EVG