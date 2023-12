(VIDEO) Conductora de TUDN relata cómo la asaltaron y le dispararon en la boca

Mariazel, una reconocida conductora de TUDN, impresionó a propios y extraños con el relato de un hecho que marcó su vida, pues recordó un asalto que vivió en la Ciudad de México, en donde fue herida por una balazo en la cara.

Durante una charla con Yordi Rosado, la presentadora y actriz rompió en llanto al recordar aquel trágico momento en donde recibió el ataque con el arma de fuego.

"Venía en el coche, seguramente me siguieron. Iba a ponerme extensiones a un salón de belleza y me bajo del coche, camino hacia el salón y antes de entrar me interceptan dos hombres, no pude entender qué decían, pero pude entender que era un asalto, que querían las llaves", empezó su relato.

La integrante del programa Me Caigo de Risa explica que el asalto fue en la mañana y trató de defenderse, incluso golpeando a uno de los sujetos, lo que provocó que se enojara y la encañonara con el arma dentro de la boca, aunque por reflejo sacó el dispositivo antes de que se accionara.

"Quieres las llaves ve por ellas y las aviento, se enojan, siento que empiezan a jalar la mochila, me la logran quitar. Yo me sentí Jackie Chan, fue patadas, fue agarraros, fue gritar, le doy una patada en los huevos, se enoja uno de ellos... Llega, me jala el pelo. Esto a las 9 de la mañana en Miramontes, en Coapa. A plena luz del día. Me jala el pelo, me abre la boca, me mete la pistola y la pistola se dispara", agrega.

"Escuchó un 'pum' y huele a polvora los weyes: 'Ya te las hechaste cabr*n, corre', empiezan a correr. No se llevan la mochila, no se llevan las llaves y yo, perfecta. Es impresionante el cuerpo que cuando me preguntan si dolía no sentía nada", relata.

La presentadora tuvo la ayuda de una persona llamada Ángel, quien fue el que llamó al padre de Mariazel para informar de los sucedido. La elemento de TUDN destacó que hoy siendo madre, no puede imaginar lo díficil que sería recibir una llamada así.

Mariazel comenta que el hombre se quedó con ella en todo momento, incluso haciéndose responsable hasta que llegó la ambulancia y se aseguró que fuera atendida por los servicios médicos. “Ahora que soy madre no me imagino una llamada así, el señor Ángel se queda, no venía la ambulancia”, dijo.

La conductora despertó un el hospital, en donde la ayudaron con una cirugía no tan invasiva, a pedido de su padre, para evitar la marca de muchas cicatrices.

aar