¡Lamentable! Famosa reportera confiesa que fue despedida por negarse a salir con el jefe

En una entrevista con “La Saga”, la reportera fue cuestionada sobre el acoso que se podía vivir en el medio; al ser tener un ejemplo de este, como sugerencia le recomendaron que narrara los hechos en tercera persona, por lo que procedió a comentarlo como si le hubiera pasado a una amiga.

La también conductora dijo que el caso se dio cuando ella empezaba en el mundo informativo, en el que fue despedida por negarse a salir con el que era su jefe en ese entonces. Diana Ballinas confesó que aunque este episodio sí pausó su carrera profesional, la vida la llevó hacia mejores escenarios, como su trabajo actual con TUDN.

“La prima de una amiga, cuando tenía sus primeros trabajos, el jefe la invitaba a salir, y era como ‘híjole, apenas estoy empezando en esto, y si le dijo que no'… Pero luego, qué pasa que a esa prima de una amiga, pues la corrieron”, declaró la comunicadora.

La periodista explicó que en ese momento se encontró en una encrucijada, pues dudó en aceptar la propuesta porque no quería que se comprometiera su credibilidad cuando justo iba empezando en el medio de los deportes.

Diana habló sobre lo difícil de trabajar en deportes

Diana Ballinas también explicó que no todo ha sido color de rosa en el mundo deportivo, pues al ser un universo predominantemente de hombres, aún a sus compañeros les costaba trabajo adaptarse a ver a una compañera mujer.

"Antes sí tenía compañeros bien desagradables, que me hicieron la vida imposible. No voy a decir nombres, pero eran hombres. Empecé en el boxeo donde había más hombres, de repente volteaban a ver a una mujer cubriendo boxeo y decían: '¿y tú quién eres?'", confesó la reportera.

Otro caso que han tenido que abandonar por acoso



La conductora Tania Miranda tuvo que dejar el programa matutino del que era parte, por comentarios de acoso y fuera de lugar que le hacían respecto a su cuerpo y su manera de vestir; le dirigían las prendas que tenía que usar.

También aclaró que el responsable del canal no dejaba de mirar sus senos, entre otras cosas que la hacían sentirse culpable con su cuerpo, pero al no responder a las insinuaciones la castigaban con otro tipo de funciones que no le correspondían.

