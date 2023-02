Liga MX: Crack del América denuncia acoso y golpes de parte de su ex pareja

Por: Martell Nucamendi

La futbolista Scarlett Camberos, alzó la voz después de que hackearon sus redes sociales.

La capitana y figura del América Femenil, es otra víctima de violencia. Las cuentas de la jugadora fueron tomadas por su ex novio, Andrés Hernández y reportadas por el mismo padre de la deportista; cuando Scarlett recuperó el control de sus redes decidió abrir un hilo de twitter denunciando los hechos por los que ha pasado dentro y fuera de su relación.

Como parte de la descripción, Scarlett menciona que su ex mandaba a sus amigos para perseguirla y acosarla; definió a su agresor como "posesivo, celoso, intenso y violento". También señaló que la golpeaba para que “aprendiera a respetarlo” y al momento de tener relaciones sexuales.

"Hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estómago, ya no me voy a callar”.

La capitana y figura del América Femenil, es otra víctima de violencia Foto: Captura de pantalla

Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredia a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar, (abro hilo ) pic.twitter.com/UA6Z3s0Gxw — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

Otras jugadoras que han denunciado acoso



Usuarios de redes y figuras públicas exigen que haya acciones para evitar que esto siga pasando y sobre todo, mantener protegidas a las jugadoras, pues no es el primer caso de acoso que denuncian jugadoras de la Liga MX Femenil.

En julio del año pasado, la misma Camberos acusó a un sujeto que también había acosado a jugadoras como Jana Gutiérrez y Selene Valera; Nailea Vidrio vivió esa situación en un partido del equipo de León; el caso de Greta Espinoza que recibió amenazas mediante sus redes con el mensaje de “si no estás conmigo, no estás con otro”, amenazándola con que conocía su domicilio y dónde vivían sus familiares.

Renata Masciarelli evidenció que fue amenazada de muerte y que no era la única jugadora que pasaba por esa situación, además de recibir mensajes misóginos

Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle https://t.co/1VhTHtFIif — Selene Valera (@SeleneValera) July 26, 2022

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

