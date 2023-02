Serie A: Memo Ochoa y una estancia en Europa que luce para terminar pronto

Por: Martell Nucamendi

Se jugó la jornada número 22 en la Serie A entre el Hellas Verona contra el Salernitana. La sorpresa fue que Luigi Sepe volvió a la portería de los granates, dejando a Guillermo Ochoa en el banquillo de suplentes.

En la entrevista después del partido, el técnico Davide Nicola dijo que Luigi estaba listo para jugar y recuperado de su lesión, por lo que había que respetar su jerarquía y volver a la cancha como titular.

Llegando y destacando 🌟@yosoy8a es el 'Jugador del mes' de enero del @OfficialUSS1919 👏 https://t.co/6DfvpxCP0P — Lega Serie A (@SerieA_ES) February 7, 2023

Dado el buen rendimiento del portero mexicano, dejó abierta la opción para que los dos porteros puedan tener rotación. El técnico italiano dijo: "Contrataron a Ochoa para darnos una mano hasta el regreso de Sepe. Es un rol particular y aquí hay jerarquías; Sepe ya tomó su lugar y con razón. Tenemos dos porteros excelentes y si la Juve rota a sus porteros, no sé por qué no podemos nosotros”.

Guillermo Ochoa tiene una cláusula de renovación automática si cumple ciertos minutos jugados; con la escuadra del Salernitana apenas suma 6 partidos, todos ellos como titular, sin embargo, volver a la banca condiciona su estadía, no solo en su actual equipo sino también en Europa.

Guillermo Ochoa para el Mundial 2026



El cancerbero mencionó en una entrevista que sí se ve en el mundial del 2026 y sobre todo, que le gustaría poder cerrar su carrera profesional en su país, pero que tiene que luchar por ese puesto ya que no se lo darán solo por haber asistido a mundiales anteriores.

Ochoa también habló sobre la situación que pasó la selección en Qatar y dijo que faltó un poco de todo, que al equipo le faltó credibilidad, confianza y energía para no quedarse cortos con las expectativas que tenían de avanzar.

También mencionó que la responsabilidad fue compartida y que en los procesos siempre hay algo que se rompe, pero que no se ha podido mejorar para “llegar con buena energía a las competencias importantes”.

Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil va por ustedes y siempre para ustedes… los amo! 😘 GRACIAS X SIEMPRE ESTAR … y a la gente q siempre ha creído en mi. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo. #NomemoNoParty pic.twitter.com/7cPBJXTrdx — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) November 22, 2022

