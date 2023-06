AMLO promete jugosos premios para medallistas

Con miras a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en San Salvador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) motivó a los deportistas que representarán a México en la competencia al prometerles que recibirán premios a su regreso al país, principalmente a los que se suban al podio entre el 23 de junio y el 8 de julio.

Durante la ceremonia de abanderamiento que se llevó a cabo en Palacio Nacional y en la que los abanderados fueron la gimnasta artística Alexa Moreno y el halterista Jorge Cárdenas, López Obrador les deseó éxito a los atletas nacionales que asistirán a la edición XXIV de la justa regional.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio, ¿protestan honrarla y defenderla con lealtad y justicia?, al concederles el honor de ponerla en sus manos la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir por el bien del pueblo y de la nación. Muchas felicidades, les deseamos el honor de los éxitos y que viva México”, pronunció AMLO en el evento en el que también estuvieron la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la titular de la Conade, Ana Guevara, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá.

“Les prometo que cuando regresen, van a tener una recompensa. Al que traiga medalla, le va a ir mejor”, agregó el Presidente.

En su intervención, Ana Guevara invitó a los atletas a disfrutar el momento y concentrarse al 100 por ciento en sus compromisos en El Salvador.

“Dejen las prisas y disfruten. El aire tóxico, resultado de malos hábitos, son destructores de la productividad”, señaló la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En alusión a los premios que se les otorgarán a los deportistas que obtengan medalla en tierras salvadoreñas, la titular de la Conade adelantó que las cantidades de dinero serán cuantiosas.

“No definió las cantidades, se están revisando cuáles serán los montos y criterios para recibir el estímulo, y para el tema de las medallas también, quien las gane, tendrá un poco más. Hay que recordar que es un año de eventos importantes, entonces pues la cantidad es bastante generosa”, resaltó.

El Salvador también había sido el último país en albergar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe hace 21 años, pues posteriormente los anfitriones fueron Colombia (dos veces), México y Puerto Rico.

La más reciente edición tuvo lugar en Barranquilla, Colombia, donde México culminó en el primer lugar del medallero con 341 preseas, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce.

México ocupa el segundo lugar histórico en el medallero de la competencia regional con un total de 3,878 metales. Solamente lo supera Cuba, que a pesar de que cosecha 3,320 preseas, superó en oros a la delegación tricolor por 1,752 contra 1,367.

No me arrepiento de lo que dije: Guevara

Momentos después de la ceremonia de abanderamiento de los deportistas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en El Salvador, Ana Guevara, titular de la Conade, aseguró no sentirse arrepentida de lo que dijo de las nadadoras artísticas, las cuales vendieron trajes de baño y toallas para solventar sus gastos.

“Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo”, aseguró.

Estas declaraciones se dan después de que comentó que si a los atletas les molestaba vender calzones que se los quitaran, al tiempo que mencionó que ella en su momento también vendió cosas.

“Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira”, ahondó.

La polémica entre las nadadoras y la titular de la Conade comenzó el mes pasado, cuando las deportistas revelaron que ante la falta de apoyos del organismo se vieron obligadas a vender y a recurrir a Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.