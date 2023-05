VIDEO: Así despidió la Selección Mexicana a Andrés Guardado

Andrés Guardado oficializó su retiro de la Selección Mexica y en redes sociales el cuadro Tricolor compartió un video a manera de despedida. El mediocampista terminó su ciclo como seleccionado nacional en la Copa del Mundo Qatar 2022.

En otro mensaje el conjunto azteca agradeció al Principito por sus años defendiendo la playera nacional. "Agradecemos toda tu entrega por México, tu compromiso en cada partido, en cada concentración, en cada torneo y todos los buenos momentos que vivimos juntos".

Andrés Guardado debutó con la Selección Mexicana el 14 de diciembre de 2005, con tan solo 19 años de edad. El mediocampista estuvo dentro del once mexicano por primera gracias a Ricardo Antonio La Volpe, quien lo alineó ante Hungría.

Así comenzó su andar con la Selección Nacional de México, con la que disputó cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), cuatro Copa Oro (2007, 2011, 2015 y 2019), dos Copa Confederaciones (2013 y 2017) y dos Copa América (2007 y 2016).

En las cinco Copas del Mundo que disputó jugó 13 partidos y convirtió una anotación, ante Croacia en el 2014. El jugador del Betis en total vistió 179 veces la playera del combinado nacional.

El palmarés de Guardado con el Tricolor contempla tres Copa Oro (2011, 2015 y 2019), un tercer lugar en la Copa América (2007) y una Copa Concacaf, en el 2015.

🫶🏻😍 Ahora serás un Incondicional más, @AGuardado18. #LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/vyaaaoC8Iv — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 16, 2023

Así anunció Guardado su retiro de la Selección Mexicana

El veterano mediocampista Andrés Guardado hizo oficial este martes su retiro de la Selección Mexicana de futbol, con la que debutó hace 17 años y con la que jugó cinco Copas del Mundo.

Mediante un mensaje en redes sociales, el jugador del Betis agradeció a entrenadores, compañeros y aficionados por el apoyo recibido durante su larga carrera con el Tricolor.

"Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento", comienza el mensaje que publicó Guardado en su cuenta de Instagram.

"Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes", termina el mensaje del mediocampista.

