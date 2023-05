Chivas: Alexis Vega es multado fuertemente tras polémica publicación contra Julián Quiñones

Una polémica imagen en contra de Julián Quiñones le trajo una fuerte sanción económica a Alexis Vega, pero el jugador de las Chivas dijo no ser el responsable de difundir la foto por las redes sociales.

La foto salió tras el intenso clásico tapatío que disputaron Chivas y Atlas. La imagen muestra a Vega sosteniendo a un perro que tiene la cara de Quiñones y de inmediato se viralizó en redes sociales.

Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie 🙌🏼 abrazo crack @julian_quiones3 👏🏼 pic.twitter.com/XZgE8DJ2XF — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) May 16, 2023

El jugador del Rebaño Sagrado dijo que él no fue quien subió la foto y en sus redes sociales compartió una foto de una conversación con Quiñones, para explicarle que alguien más compartió la polémica foto. El delantero del Atlas lo tomó bastante bien, pero no así la Comisión Disciplinaria.

"Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. En ningún momento me burlaría de nadie. Abrazo crack @julian_quiones3", escribió Alexis Vega en sus redes sociales. El atacante de los Rojinegros respondió: "Máquina, todo bien panita, felicidades por el pase".

La polémica foto de Alexis Vega sobre Julián Quiñones Captura de pantalla

Horas después de que Vega subió la conversación con Quiñones, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX reveló que el delantero de las Chivas fue acreedor de una sanción monetaria por haber transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

"La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular al artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales", dice el informe.

La sanción va de 300 a 4 mil UMAs (salario mínimo) o de 1 a 3 partidos de sanción y aunque Alexis Vega asegura no haber subido la foto a redes sociales, la comisión lo advirtió de una sanción más fuerte.

"Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelva a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra", dijo.

