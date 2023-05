¡Oficial! Andrés Guardado anuncia su retiro de la Selección Mexicana después de 16 años y cinco Mundiales

El veterano mediocampista Andrés Guardado hizo oficial este martes su retiro de la Selección Mexicana de futbol, con la que debutó hace 17 años y con la que jugó cinco Copas del Mundo.

Mediante un mensaje en redes sociales, el jugador del Betis agradeció a entrenadores, compañeros y aficionados por el apoyo recibido durante su larga carrera con el Tricolor.

"Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento", comienza el mensaje que publicó Guardado en su cuenta de Instagram.

El futbolista surgido del Atlas debutó con la Selección Mexicana en el partido de octavos de final del Mundial de Alemania 2006 contra Argentina. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron las otras ediciones del magno evento que jugó.