VIDEO: Ibai Llanos se burla de Piqué y le recuerda que los árbitros ayudaban al Barcelona

Durante un evento de la Kings League, el streamer Ibai Llanos se burló de Piqué y le recordó que los árbitros ayudaban al Barcelona cuando él era jugador, lo que causó que se enfrascaran en una pequeña discusión.

"¿El árbitro es buen árbitro o es de los que te pitaba a ti época Guardiola?", preguntó Ibai, a lo que el exdefensor del Barca comentó: "En la época Guardiola éramos tan superiores", y antes que pudiera seguir con su respuesta fue interrumpido.

"Pero bueno, el día que no eras superior te echaban un cable. Te decían; 'no te preocupes Geri'", indicó el creador de contenido español. Piqué, para cerrar el tema contestó: "No quiero abrir este tema porque podríamos estar horas".

Ibai Llanos crea la competencia contra Piqué

Un sitio de deportes y finanzas sacó una comparativa de las ligas más vistas en enero, la cuenta de TikTok de la Kings League se llevó el primer lugar en vistas con 238 millones, seguida por la Premier League con 115 millones de reproducciones.

Es el primer mes de esta competencia liderada por ex-futbolistas y creadores de contenido, sin embargo la audiencia ha arropado tan bien esta competencia que el director de Kosmos Studios y de la Kings League, Oriol Querol, dijo que están listos para ampliar este producto.

Es así que el que el mismo Ibai Llanos sacó la convocatoria para su equipo de la Queen´s League, Porcinas FC.

Aún no se sabe si en el torneo de futbol 7 participarán los mismos 12 presidentes, pero ya algunas celebridades han levantado la mano y se estima que la primera fase de la competencia comience el próximo 6 de mayo.

aar