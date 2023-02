Pumas: ¡Escándalo! Otro jugador de los auriazules es denunciado por violencia sexual

Un mes después de que el brasileño Dani Alves fue dado de baja de Pumas tras ser acusado de agresión sexual, otro jugador del equipo universitario se encuentra en problemas luego de que fue denunciado por violencia sexual.

Se trata del mexicano Arturo 'Palermo' Ortiz, quien recibió una denuncia anónima por supuesta violencia sexual contra una mujer en hechos que habrían ocurrido el pasado 8 de enero, cuando los auriazules debutaron en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con un triunfo sobre FC Juárez.

"La suscrita fue citada en la Carpe Artz por Arturo Ortiz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de futbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo”, se lee en una parte del documento.

🚨NUEVO CASO DE DENUNCIA POR PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL EN PUMAS



La Fiscalía General de Justicia en CDMX recibió la acusación en contra del defensa Arturo ‘Palermo’ Ortiz...



DETALLES👇 #CentralFOX https://t.co/1WzEYSyR8S — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2023

La denunciante narró que el futbolista de Pumas la invitó a su casa a ver una colección de playeras que se encontraban en la planta alta y que al momento de subir, el 'Palermo' Ortiz la encerró en una habitación, donde la sometió y abusó de ella.

"Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón", se lee en el relató de la víctima.

Hasta el momento, ni el jugador de 30 años ni los Pumas se han pronunciado ante esta delicada situación.

Pumas cae en Aguascalientes ante el Necaxa

Pumas llegó a cuatro partidos sin conocer el triunfo en el Clausura 2023 luego de perder 3-1 contra el Necaxa en el Estadio Victoria. Édgar Mendez (2) y Agustín Oliveros marcaron los tantos de los locales, mientras que por los capitalinos descontó Nicolás Freire.

Los Rayos madrugaron a los auriazules y en menos de 10 minutos de arrancando el cotejo ya ganaban 2-0 gracias a un doblete del español Édgar Méndez, el primer tanto al 2’ con un remate de cabeza y el segundo al 6’ con un tiro de derecha fuera del área.

El argentino Nicolás Freire metió al duelo a los de la UNAM antes del entretiempo luego de que al 40’ con un gran remate de cabeza en el área en un tiro de esquina cobrado por Pablo Monroy. Agustín Oliveros cerró la cuenta para los de Aguascalientes al minuto 84.

EVG