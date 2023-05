VIDEO: Julio César Chávez Jr. regresa a las adicciones; denuncia recaída y preocupa con sus comentario

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, preocupa porque al parecer habría recaído en las adicciones, ya que mediante transmisiones en vivo en donde su estado físico se ve mal, además de asegurar que su familia lo quiere internar de nuevo.

El hijo mayor de la dinastía Chávez salió hace poco de la clínica de rehabilitación donde trató su adicción a las pastillas para bajar de peso, sin embargo, poco habría durado limpio, pues su padre, Julio César Chávez, estaría pensando en anexarlo.

"Me dijeron a mí unos licenciados que me quieren encerrar para sacarme el dinero. Porque acabo de salir en dos semanas, ¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy súper bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cagarla", dijo en los videos en Instagram.

Juli Cesar Chavez Jr vuelve a recaer después de haber estado cerca de un año en un anexo y es que los problemas familiares que a ventilado en redes sociales han hecho merma en su estado emocional.

En un par de en vivos revela que lo quieren volver anexar y despojarlo de su dinero pic.twitter.com/GmT0jPYRTv — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 9, 2023

No es la primera vez que Chávez Jr. comenta que su padre lo quiere anexar, aunque siempre ha dicho que el Gran Campeón Mexicano se deja llevar por cosas que terceros le comentan y que la situación se trata enteramente de dinero.

"Yo no creo que mi papá sea el de la situación. Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: 'yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí'. No hablo tanto de mi papá, pero también tiene la culpa porque se deja manipular", comentó.

El excampeón mundial de peso medio está programado para pelear ante el colombiano Carlos Galván en la división de los semicompletos a 10 rounds en la exhibición que su padre tendrá ante el Terrible Morales.

"Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo", aseveró.

El récord de Chávez Jr. es de 53 peleas ganadas, seis derrotas y un empate, con 34 nocauts. Por su parte, su rival tiene 20 victorias, 12 derrotas y un empate en 33 combates.

La mejor versión del hijo del Gran Campeón Mexicano la vimos en peso medio, en donde logró ser campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Chávez Jr. había impresionado con su cambio físico

Hasta hace no mucho Julio César Chávez Jr. había regresado a los entrenamientos y estaba irreconocible, pues presumía un brutal e irreal cambio físico, el cual compartió en redes sociales.

Desde que Chávez Jr. tiene control de sus redes sociales de nuevo, ha compartido fotos y videos de su vida fuera del centro de rehabilitación, pero sorprendió a sus seguidores con una publicación en donde se le ve en tremenda forma física.

La foto del Junior fue tomada en el Capetillo Boxing Gym, establo de boxeo ubicado en Las Vegas y que está al mando del entrenador Jorge Capetillo, quien es un reconocido coach y ha trabajado con grandes nombres del deporte como Tyson Fury, Ady Ruiz, Jorge Linares, además de entrenar a Brandon Moreno, campeón mundial de la UFC.

Julio César Chávez Jr. regresó a los entrenamientos de boxeo Foto: Instagram de Julio César Chávez Jr.

aar