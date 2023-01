VIDEO: Novak Djokovic canta "Muchachos" en honor a Leo Messi, tras ganar el Abierto de Australia

Novak Djokovic se llevó su 10mo título del Abierto de Australia y su 22do trofeo de Grand Slam en total tras derrotar a Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) en la final del domingo en la arena Rod Laver y para festejar el tenista serbio cantó la famosa canción de "Muchachos" en honor a Leo Messi.

Djokovic, con el trofeo de campeón del Australia Open en sus manos, estaba en una entrevista tras el duelo ante Tsitsipas. "Novak, sos super fan de Messi, estuviste en Qatar en la final y escuchaste la canción, ¿Vamos a cantar?", le preguntó el entrevistador al tenista, quien respondió: "Cantas tú, pero yo bailo".

El comunicador comenzó a cantar la famosa canción de "Muchachos", que se convirtió en el himno de la Selección Argentina e hizo que Novak Djokovic se uniera al cántico. Entre risas, Nole, quien regresó al número 1 del mundo, cantó toda la canción.

Djokovic cantando "Muchachos" es el mejor video que vas a ver en el dia, en el mes y en el año.



¿Cómo no lo vas a querer a Nole? ❤️🇦🇷pic.twitter.com/9kFkAYUUBL — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 29, 2023

Su 10mo trofeo en Australia amplía el récord que ya tenía en Melbourne. Sus 22 campeonatos de major, que también incluyen siete en Wimbledon, tres en el Abierto de Estados Unidos y dos en el Roland Garros, igualan la marca de Rafael Nadal para más títulos en el circuito masculino en la historia del tenis.

“Quiero decir que esta ha sido uno de los torneos más exigentes que he disputado en mi vida. El no haber podido disputado el año pasado, volver este”, dijo Djokovic, luciendo una chaqueta blanca con el número 22 en su pecho. “Y quiere agradecerle a toda la gente que que hizo sentir bienvenido, que me hizo sentir a gusto, para estar en Melbourne, estar en Australia”.

Djokovic abrió una ventaja de 4-1 en los primeros y cuando se vio 4 iguales, se llevó los últimos tres puntos. Lideró 5-0 el último tiebreaker y cuando terminó se señaló a la sien, trepó a la grada y chocó el puño y saltó con su entrenador, Goran Ivasinevic, y otros miembros de su equipo antes de derrumbarse entre lágrimas.

Djokovic regresó a la cancha, se sentó en su banco a un lado, se tapó el rostro con una toalla blanca y dejó escapar más lágrimas. Margaret Court, con 24 títulos, Serena Williams con 23 y Steffi Graff con 22 son las mujeres más laureadas del tenis.

aar