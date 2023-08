(VIDEO) Serena Williams da la bienvenida a su segunda bebé con un conmovedor anuncio

En una conmovedora revelación que ha inundado las redes sociales de alegría, la renombrada extenista Serena Williams ha compartido con el mundo la emocionante noticia del nacimiento de su segunda hija.

A través de sus plataformas de redes sociales, la multicampeona dejó a sus seguidores emocionados al revelar no solo la llegada de la nueva incorporación a su familia, sino también el hermoso nombre que ha elegido para la pequeña: Adira River Ohanian.

La tenista reconocida por su talento en la cancha y su influencia fuera de ella compartió una fotografía que captura un momento íntimo con su recién nacida, además de un video junto a su esposo, Alexis Ohanian, y su primogénita, Olympia.

El papá de las pequeñas compartió un mensaje en sus redes, reflejando la felicidad por la llegada de su nueva bebé y el amor con la que la recibe toda su familia.

“Estoy agradecido de informar que nuestra casa está llena de amor: una niña recién nacida feliz y saludable y una mamá feliz y saludable. Sentirse agradecido”, escribió Alexis Ohanian.

Serena Williams ha puesto pausa a su carrera deportiva

La maternidad de Serena Williams ha sido un tema recurrente en los medios, ya que ha hablado abiertamente sobre los desafíos y las alegrías de combinar su carrera deportiva con la crianza, pues hace casi un año tuvo que anunciar que dejaba momentáneamente las canchas.

“Créanme. Nunca quise escoger entre el tenis y una familia. No me parece justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa estaría dando a luz”, dijo la consolidada tenista.

A lo largo de su carrera, Serena Williams ha demostrado ser un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la cancha, y el valiente anuncio del nacimiento de su segunda hija es solo otra muestra de su autenticidad y capacidad para conectar con sus seguidores de una manera única y cercana. Por ahora, se tomará el tiempo para disfrutar de su familia.

mmt