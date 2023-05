“Vivimos con incertidumbre; sin deberla ni temerla estamos siendo afectadas”

Las últimas semanas han sido muy complicadas para los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas. El retiro de apoyos de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene en vilo a varias nadadoras y clavadistas, algunas de éstas últimas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, quienes aseguran que nunca habían vivido un proceso lleno de incertidumbre.

Medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Orozco y Agúndez reconocen en exclusiva con La Razón que esta situación las ha orillado a buscar otras maneras de generar recursos y a acercarse a la iniciativa privada, como lo hicieron con los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, quienes les brindaron apoyo.

“Han sido muchos procesos y no había vivido uno con esta incertidumbre y dificultades de todo tipo, en específico económicas, creo que todo lo que hemos vivido desde enero, sin deberla ni temerla estamos siendo afectadas. Sabemos que no tenemos la solución, pero sí la posibilidad de intentar de alguna forma conseguir estos recursos y poder llegar de manera más tranquila a los Juegos Olímpicos”, reconoció Orozco, cuya primera participación olímpica fue en Londres 2012.

Hay responsabilidades que no nos corresponden, que estamos tomando, pero también queremos que si la gente se suma y cree en nuestro proyecto que se vean también ahí en estas medallas, porque cada granito de arena suma...

Alejandra Orozco

Agúndez admitió que si bien se siente motivada por la posibilidad de asistir a París 2024, también tiene preocupación “por la situación que se vive con las disciplinas acuáticas. Es una situación bastante delicada y no nos rendimos ni nos vamos abajo, pero sí es de preocuparse, sí es para tomar medidas y actuar para poder cumplir ese sueño”.

Precisamente en la búsqueda de fondos para eventos próximos como el Mundial de Natación, a celebrarse en julio en Fukuoka, Japón, Orozco Loza se estrenó como conferencista, faceta en la que también quiere inspirar al público a luchar por sus sueños.

“En base a eso también es nosotros poderles regresar y hacerlos partes de nuestra historia y ése es el motivo de estas conferencias. Queremos ofrecer algo a cambio, que sea un ganar-ganar, invitarlos a conocer el detrás de cámaras de los atletas, hacerlas motivacionales y buscar recursos para solventar los gastos para competir y ganar. Es otra finalidad de abrir más brechas en las conferencias tanto individuales como juntas, todo con la finalidad de seguir en nuestro proceso a los Olímpicos”, ahondó la oriunda de Zapopan, Jalisco.

Un factor que Agúndez considera fundamental para su buen desempeño como clavadista es la afición, cuyo aliento la ha hecho sentir respaldada y con una motivación adicional para dar el 100 por ciento.

Creo que Ale y yo siempre nos hemos caracterizado como unas atletas comprometidas, responsables, muy dedicadas y sé que podemos lograr este objetivo que tenemos y ojalá que más gente se sume a este sueño...

Gaby Agúndez

“Creo que influyen mucho. Hay gente que nos dice ‘a las 2 de la mañana las estuvimos viendo, vimos cómo ganaron la medalla, brincamos, celebramos con ustedes’ y eso nos hace sentir queridas, apoyadas. Es una motivación extra, claro que influyen mucho esas buenas vibras que nos mandan”, remarcó.

En ese tenor, la originaria de La Paz, Baja California Sur, acepta que si bien va paso a paso sí se visualiza subiéndose al podio en los Juegos Olímpicos del año próximo en la capital francesa.

“Voy paso por paso, pero sí me visualizo en París, viendo mi nombre en la lista de participantes en los Juegos, llegando a la alberca, parada en esa plataforma, ya compitiendo y también me permito visualizarme en ese podio olímpico, veo la medalla de Tokio y en verdad que sí me motiva tener las medallas aquí y pensar que si lo trabajamos podemos seguir haciendo historia para México. Es una motivación el visualizarnos”, aseveró Agúndez, quien con 14 años fue la mexicana más joven en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.