OnlyFans: Conoce a los atletas mexicanos que venden contenido para cubrir el apoyo que Ana Guevara y la Conade no les dan

La reducción de apoyos a deportistas mexicanos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), presidida por Ana Gabriela Guevara, en algunos casos llegó al 80 por ciento, por lo que los atletas buscan por todos los medios recaudar dinero para solventar sus gastos.

Guevara, presidente de la Conade, modificó el tabulador del dinero que reciben los deportistas. Los apoyos van desde mil 700 pesos (94 dólares) a 75 mil (4, 166 dólares) mensuales, esto según el rendimiento de los atletas.

Algunos atletas recolectan dinero en las calles, otros venden diferentes objetos, pero el clavadista Diego Balleza, quien participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, decidió abrir su cuenta en la plataforma de OnlyFans para costear su pase a París 2024.

Diego Balleza Isaias ha sido tercer Lugar Mundial en su deporte. Foto: Captura de pantalla

Balleza, quien compitió en clavados sincronizados junto a Kevin Berlín en los pasados juegos, quedándose con el cuarto lugar, intenta ganar dinero para buscar su pase a los Juegos Olímpicos 2024. El precio de la suscripción a su Only es de 14 dólares mensuales.

"La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca y dije 'a ver'. Afortunadamente, me ha ido bien. Me fue muy bien. Como en toda plataforma digital, es mantener a los suscriptores con publicaciones", explicó el clavadista para El Universal.

Diego Balleza tiene en su perfil de OnlyFans: "Deportista que le gusta el cuerpo que ha trabajado por años. En este perfil hay que ser prudentes, respetuosos y educados, no subiré algo que no quiera. Los quiero y amo a todos".

Ana Guevara podría quedar destituida de la Conade

Debido a las respuestas dadas por Ana Gabriela Guevara en una entrevista, sobre las opciones que tendrían las atletas de natación artística para cubrir los gastos de sus torneos, la directora de la Conade ha sido blanco de críticas, y ahora es la protagonista de una petición hecha en change.org para destituir a la mandataria.

“La natación mexicana se encuentra envuelta en una polémica. Las talentosas nadadoras del equipo de nado artístico, quienes nos han llenado de orgullo al ganar la Copa del Mundo en Egipto, enfrentan humillaciones”, dice el comunicado.

La dirigente ha tratado de refutar las críticas, sin embargo, el que Carlos Slim y Arturo Elías Ayub financiaran la competencia de Egipto, tira todos los argumentos sobre los apoyos de la Conade. La atleta Nuria Diosdado también desmintió las declaraciones del presidente y aclaró el tema de los sueldos.

Por los motivos recientemente mencionados, la petición en contra de la ex corredora de 400 y 800 metros lleva recaudadas 27 mil 384 firmas. El mismo portal aclara que si recolectan 35 mil de estas, la petición sería una de las más firmadas.

