Ataques de Ana Guevara no sólo violentan a nadadoras, también a mexicanas trabajadoras, dice abogada feminista

Continúan calando hondo. Las declaraciones de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, en contra de las deportistas de nado sincronizado, minimizando el que tengan que vender trajes de baño o toallas para acudir a competencias internacionales, como el reciente Mundial, no sólo son agresivas para las nadadoras sino también para las trabajadoras mexicanas.

Vianey Martín del Campo, abogada feminista, declara que las palabras de la exmedallista olímpica son violentas también para miles de mexicanas que salen a trabajar día con día. Ella explica para La Razón, que 'las palabras de esta funcionaria no fueron no sólo violentas para las deportistas, también lo son para las miles de trabajadoras que comercializan productos de esa índole, que no se le olvide que miles de mujeres sustentan a sus familias a través de la venta de esos productos que ella menciona de manera despectiva”.

AMLO acusa campaña en contra de Ana Guevara. Especial

Es violencia institucional

Martín del Campo explicó que este tipo de violencia se perpetúa y que es tiempo de erradicarla, incluso desde las figuras de poder como las de Ana Guevara: “En México hay una violencia institucional, ya permitida, no es la primera vez que en el país ocurren este tipo de cosas, hay otras deportistas, en este caso, sean hombres o mujeres que denuncian la falta de apoyos, pero también la violencia psicológica que enfrentan, en este momento se debería estar celebrando el triunfo del equipo de nado, pero como siempre la violencia predomina”, dijo la abogada penalista.

“El tema sigue siendo muy grave, al decirles ‘Quieren seguir vendiendo trajes de baño, adelante, que también vendan Tupperware y Avon, y todo lo que puedan en catálogo porque la Conade no va a dar dinero para ellas’, les está diciendo claramente que no hará nada al respecto, es una forma de no hacerse responsable de sus actos, es una violencia grave, se incurre en discriminación y clasismo”, refirió.

La abogada recordó el caso de Teresa Ixchel Alonso García, de 24 años, quien en 2021 afirmaba que llegó un momento en que no escuchaba la voz de nadie, salvo la de su entrenadora.

“Ella relató cómo el agua cubría su cabeza, en sus oídos se construía una barrera y en su rostro de manera contraria a lo que sentía por dentro afuera dibujaba una sonrisa. El nado sincronizado es una disciplina dura, ellas enfrentan muchas cosas, y habría que preguntarnos ¿Qué es peor: vender trajes de baño o no querer ver la realidad de un sistema que de todas las formas es violento”, dijo Del Campo.

'Es un orgullo que las mujeres comercialicen'

En entrevista con La Razón, Pamela Sobrino, ex nadadora artística y hermana de Jessica Sobrino, quien compitió con el equipo mexicano de natación Artística ganando cuatro medallas en el Mundial que se llevó a cabo en Egipto y que hoy son blanco de la polémica por los comentarios de la titular de Conade, coincidió con la abogada, aunque refirió que “es un orgullo que las mujeres, sean nadadoras o no, comercialicen cualquier producto con el objetivo de cumplir sus sueños”, dijo.

“Nosotros como familia estamos contentos, mi hermana Jessi tiene una compañera de triatlón que tiene una marca y le dijo a mi hermana hay que vender y así ella inicio una venta de trajes de baño y después Arturo Elías Ayub, nos preguntó cómo podían ayudar y ellos pagaron todo el viaje a Egipto, vendimos 800 trajes de baño, pero no habría sido posible ir a Egipto en ese grupo tan grande con la venta solo de esos trajes, pero estoy segura que si había que vender más lo habrían hecho, porque pena no es vender”, dijo Pamela.

Asimismo Pamela dijo que sentía cierta tristeza por los comentarios de Ana Guevara, pues en su momento ella la vio como una ídolo “Es una burla lo que hizo con el equipo, siendo ella deportista y alguien que admiramos todas, yo recuerdo que siempre decía quiero correr como niña para ser como ella, y estas burlas, es como si no supieran todo lo que necesita tu cuerpo, esto es un trabajo, para mi es una falta de respeto lo que se está haciendo, no se puede celebrar del todo, pero esperemos que se dé el dialogo con ellas y que se dejen de hacer este tipo de comentarios”.

Ana Guevara, directora de Conade, le respondió a Paola Espinosa, quien no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Mexsport

¿Seguirán recibiendo apoyo de la Fundación Telmex?

A pesar de que Carlos Slim y Arturo Elías Ayub apoyaron a las nadadoras a través de Fundación Telmex para este compromiso en Egipto, el equipo mexicano no tiene conocimiento si los empresarios mexicanos continuarán con el respaldo económico en su camino a París 2024, por ello Sobrino dice que aún es una incertidumbre en qué condiciones llegaran al 2024.

“Mi hermana como todas no quieren problemas solo quieren que las volteen a ver. Están haciendo un trabajo impresionante y las competencias que vienen, van a estar enfocadas no quieren problemas políticos”, dijo, la también nadadora que por cierto afirma que vio llorar en muchas ocasiones a su hermana porque creía que no llegaría a esa competencia.

Del 23 de junio al 8 de julio se celebraran los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador; mientras que del 20 de octubre al 5 de noviembre, en Santiago, Chile, serán los Juegos Panamericanos, siendo los últimos los que clasifican para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Si es necesario para cumplir esos compromisos se venderán mas trajes de baño, para estas competencias que vienen, no hay pena de nada, teníamos pensada una producción pequeña y después la noticia se hizo viral y abrimos una preventa, esto para ir a Egipto, pero estoy segura que lo que tengan que vender para representar a México lo harán, pero ojala que las autoridades se abran para el dialogo”, concluyó la deportista.