Jessica Sobrino, seleccionada de natación artística, manda contundente respuesta a Ana Guevara

Luego de las polémicas declaraciones de Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), contra los integrantes del equipo mexicano de natación artística, a los que se refirió deudores, la atleta Jessica Sobrino le respondió de manera contundente a la exvelocista.

Sobrino, quien conquistó dos oros en la Copa del Mundo celebrada en Egipto, aseguró que venderán artículos de Avon o Tupperware o lo que sea necesario para solventar sus gastos, al tiempo que reconoció extrañeza por las duras palabras de Guevara.

🔥 ¡DARDO PARA ANA GUEVARA!#CentralFOX | Para Jessica Sobrino, no es nada humillante tener que recurrir a vender cosmetología para cubrir gastos de la Selección Mexicana de Natación Artística 🇲🇽https://t.co/WCfXrSQwT6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2023

"Me parecen sorpresivas (sus declaraciones) un poco, no sé como tomarlas. Nosotras lo que intentamos hacer es que las mujeres en México se empoderen, ver a la mujer mexicana valiosa, fuerte, empoderada y sabiendo que muchas mujeres dentro de sus casas para sostener una familia venden Tupperware y Avon. No se nos hace humillante, al contrario, si las empresas se quieren sumar a nuestra causa, adelante y decirle que seguiremos vendiendo lo que necesitemos para solventar los gastos, pero no vamos a detener nuestro sueño olímpico. Queremos competir", aseveró Jessica Sobrino en entrevista con Latinus.

En ese tenor, la nadadora admitió sentirse decepcionado por la labor de Ana Guevara al frente de la Conade, pues tenía altas expectativas en ella debido a su pasado como deportista.

"Al principio del sexenio creímos que ella, siendo exdeportista, iba a tener la misma visión que los atletas, pero nos sorprende, nos deja desprotegidas y sobre todo, no sentimos que sea una respuesta que nos merezcamos después de estas medallas", ahondó.

Jessica Sobrino desconoce por qué Guevara las llama deudoras

Cuestionada acerca de cuál es la razón por la que la titular de Conade se refirió a las nadadoras artísticas como deudoras de 40 millones de pesos, Jessica Sobrino negó esta aseveración e indicó que desconoce si Guevara al apoyo que se les da para vivir en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

"No sabemos a qué se refiere, no sabemos si al apoyo de vivir en el CNAR nos lo estén cobrando", concluyó.

