Aunque no goza un gran momento en el América, el delantero uruguayo Federico Viñas es el jugador favorito de una aficionada azulcrema, quien se quedó con el corazón roto al no poder conocer al futbolista.

A la llegada de los jugadores de Coapa a Guadalajara, algunos elementos se detuvieron a atender a los aficionados, pero uno de los que no lo hizo fue Viñas, quien provocó el inconsolable llanto de una seguidora que hizo de todo para verlo.

En redes sociales circulan videos de la fan, quien dijo que faltó a la escuela para poder asistir a la llegada del América al hotel de concentración.

"Me duele que no se haya venido y no haya tomado la carta. Me salté clases, me vine caminando desde la prepa porque no había camiones y estaba desde las 12:30, pensé que se iban a acercar más", dijo la fan identificada como Emily Beraud.

"Lo amo mucho es mi meta a seguir, yo quiero ser como él, es muy grande. Le entregué los chocolates, le traía este globo que se reventó por el sol y una carta que se quedó un señor, solo quiero que la lea, lo quiero mucho", afirmó.

Alejandro Zendejas hace llorar a un aficionado del América

Alejandro Zendejas, mediocampista del América, hizo llorar a un pequeño aficionado de las Águilas a la llegada del cuadro azulcrema a la ciudad de Guadalajara, donde enfrentarán a las Chivas en semifinales de la Liga MX.

En redes sociales circulan videos en donde el jugador de Estados Unidos atienda a aficionados del América, uno de ellos un niño que no pudo contener las lágrimas al convivir con el atacante, quien lo abrazó para una foto.

Zendejas también le firmó la playera al joven fan y después siguió su camino para concentrar con el resto del plantel de las Águilas, que el jueves por la noche visitan el Estadio AKRON para el primer duelo de semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

