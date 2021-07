Juegos Olímpicos: Reportan brote de COVID-19 entre atletas en la burbuja del CNAR

La burbuja del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) donde atletas se resguardaban de cara a los Juegos Olímpicos se vio comprometida y ya hay casos de COVID-19.

De acuerdo con reportes, atletas y entrenadores que se encontraban en la burbuja dieron positivo a COVID-19 y algunos, incluso, estaban próximos a viajar a Tokio.

Algunos de los infectados por COVID-19 serían la entrenadora de clavados Ma Jin, además de los taekwondoínes Fabiola Villegas y Bryan Salazar.

En el CNAR está programado que se lleve a cabo este lunes el abanderamiento para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en una ceremonia encabezada por el Presidente André Manuel López Obrador.

PAOLA ESPINOSA EXPLOTA CONTRA LA BURBUJA

La histórica clavadista mexicana Paola Espinosa explotó contra el manejo de la burbuja del CNAR y aseguró que era una farsa y que no había la atención suficiente para los atletas.

"Una farsa la burbuja del CNAR, protocolos de todo tipo .A unos nos encerraron cerca de 3 meses con amenazas de si no entras o te sales no vas a Juegos Olímpicos, otros llegaron y compitieron…si te enfermas alíviate por tus medios porque el seguro no cubre COVID…otros…pronta salud", escribió en redes sociales.

