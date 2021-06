Dejo una herencia, un legado: Paola Espinosa

La última semana ha dado mucho de qué hablar en el olimpismo mexicano. Paola Espinosa, una de las más grandes atletas aztecas, quedó fuera de Tokio; en un principio se dijo que fue por ocupar el último lugar en el control técnico de clavados, pero la bajacaliforniana reveló que fue por no coincidir en diversos temas con la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ya que al final fue ella la que no le dio la plaza olímpica que ganó en 2019 en el trampolín de 3 metros sincronizados.

En exclusiva con La Razón, Paola Espinosa reconoció que en un momento sí se sintió triste, enojada y decepcionada, pero ahorita está tranquila y disfruta de la compañía de sus seres queridos y sobre todo de su hija, resaltando que deja un bonito legado y una plaza olímpica que pase lo que pase México ya está entre los ochos mejores del mundo.

“Ya no estoy triste. La verdad es que estoy muy en paz, muy tranquila, me siento feliz de estar en mi casa, de estar con mi hija. Esa plaza yo me la gané a nivel internacional y en el escritorio decidieron quitármela. Dejo una herencia muy grande para México, un legado muy bonito, que es una final directa para estos Juegos de Tokio, en donde nosotras (Melany Hernández y ella) nos tuvimos que enfrentar con más de 20 parejas del mundo y les dejamos una final olímpica de tan solo ocho parejas”, dijo.

¿Cómo se empezó a dañar la relación con Ana Gabriela Guevara?

Fui con la directora de la Conade (Ana Guevara) y me dijo que sí que ese pase era mío; fui con el presidente de la Federación Mexicana de Natación (Kiril Todorov) y me dijo “si Pao ese pase es tuyo”; me quedé con esa idea, pero al ver que pasaban los días y no se hacía nada oficial volví a preguntarle a la directora de la Conade y me dijo que no, que no era cosa suya y que era el Comité Olímpico Mexicano el que no quería darme esa plaza; entonces fui al Comité Olímpico y hablé con el licenciado Carlos Padilla y me dijo que él no tenía ningún problema, que él sabía de mi calidad como deportista y como persona, que conocía mi trayectoria, pero que necesitaba que la Federación avalara esa plaza. Con el paso de los días me encontré a Luz María, una colaboradora de Conade y cercana a la directora, y me dice: “Pao, cometiste un error al ir al Comité, se enojó la directora”. Ahí fue la primera vez que yo me enteré que había un enojo.

He recibido muchas muestras de cariño y eso habla de mi trayectoria y trabajo. Dejo un legado muy bonito de metas que las nuevas generaciones querrán cumplir Paola Espinosa, Clavadista mexicana

Paola Espinosa asegura que ése no fue el único disgusto que tuvo Ana Gabriela, pues resaltó que el año pasado no quiso subir a sus redes sociales una carta en apoyo al Fodepar y luego se enteró de los problemas que la directora de la Conade tenía relacionados con desvío de fondos, acusación de secuestro y algunos más, algo que a Espinosa no le pareció.

“Me pidieron subir una carta a mis redes sociales y que apoyara que no se quitara el fideicomiso de Fodepar, cuando el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que se quitarían los fideicomisos, pero yo no podía subir esa carta; en primera no me nacía y yo escuché al Presidente y él dijo que nunca nos iba a quitar los apoyos y así fue, seguimos teniéndolos y nos siguen ayudando”, reiteró, añadiendo que la perseguían para firmar una carta, además de que la alejaron de su hija por tres meses en el CNAR, según para entrenar y quien estuviera ahí tenía asegurado su boleto en la máxima justa deportiva.

“Otro tema fue que hay una carta compromiso que firmamos todos los atletas y es para decir a lo que nos comprometemos y que vamos a respetar los lineamientos de la Conade. A mí ese reglamento me lo dieron en mayo y cuando lo leo dice hasta el final en un párrafo que no puedes tener un cargo público ni político y es la primera vez en la historia que ponen ese párrafo; me estaban persiguiendo para que firmara esa carta, pero yo en abril me inscribí como diputada plurinominal. No fui a hacer campaña, yo estuve al pie del cañón entrenando con las reglas que puso Conade, encerrada en el CNAR si quería ser considerada para ir a Juegos Olímpicos. Nos metieron con esa amenaza tres meses sin poder ver a mi hija; no hubo empatía. Di la opción que mi hija fuera a visitarme unos días, un fin de semana y tampoco me quisieron ayudar”, confirmó la doble medallista olímpica en en Beijing 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata).

Les heredo con mucho gusto esta plaza y pase lo que pase van a estar dentro de las mejores ocho del mundo gracias al trabajo que hicimos Melany Hernández y yo

Paola Espinosa, Clavadista mexicana

¿Qué te dijo el presidente de la FMN, Kiril Todorov?

Me dice “sabes que Pao, yo también tengo muchos problemas”. Al igual que a la directora de Conade ya lo estaban investigando y su caso ya está en la Unidad de Inteligencia Financiera y por eso me dijo “tengo muchos problemas, confío en tu capacidad, pero este tema ya no está en mis manos; no se qué pasó entre ustedes, pero esto no está en mis manos”; por lo que yo entendí que mi caso ya estaba en la manos de la directora de la Conade y ella es la que decide que no estoy dentro de la selección.

Al ser cuestionada si le interesaría dirigir la FMN o la Conade, Espinosa respondió con una sonrisa nerviosa que “sería muy pronto decir algo, no lo sé, pero sí te podría decir que me encantaría ayudar al deporte, a los niños. Tengo mi fundación y eso me pone muy contenta. He pasado por muchas administraciones y es la peor que me ha tocado. Sí quisiera poner mi experiencia y granito de arena para que los atletas disfrutemos y cumplamos nuestros sueños; lleguemos a unos Juegos Olímpicos por méritos propios”.