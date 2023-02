WTA 250 Mérida Open AKRON: Rebecca Peterson es la primera finalista en Yucatán

La sueca Rebecca Peterson salió airosa en la primera semifinal de singles del WTA 250 Mérida Open AKRON, luego de vencer por parciales de 6-2, 6-7 y 6-4 a la estadounidense Caty McNally.

La tenista nórdica vino de atrás en la tercera manga, pues perdía 1-4 el último parcial, para imponerse a la norteamericana en el Yucatán Country Club.

Rebecca Peterson ha sido una grata revelación en el torneo, pues entró desde los clasificatorios y ha eliminado a jugadoras de gran calibre como la argentina Nadia Podoroska y la polaca Magda Linette, dos de las grandes favoritas para coronarse.

Caty McNally, de 21 años, alcanzó las semifinales del WTA 250 Mérida Open AKRON después de haber pasado por encima de Zhu Lin, Katie Volynets y Kimberly Birrell.

"Andy Murray me inspiró, pensé si él puede hacerlo, por qué yo no. Simplemente me mantuve peleando, pensando ‘puedes hacerlo’. Vengo jugando muchos partidos, estoy contenta de jugar buen tenis y ahora a recuperarme para el partido de mañana", dijo la nórdica tras consumar su pase a la final del certamen en Yucatán.

La final de la justa se llevará a cabo este domingo 26 de febrero. Peterson, originaria de Estocolmo, enfrentará a la vencedora entre la checa Katerina Siniakova y la italiana Camila Giorgi.

Rebecca Peterson busca el tercer título de su carrera

La victoria sobre Caty McNally en la primera semifinal del WTA 250 Mérida Open AKRON le dio a Rebecca Peterson la oportunidad por conquistar el tercer título de su carrera.

Los dos trofeos que la tenista sueca presume en su palmarés los ganó en el 2019 al coronarse en Nanchang y Tianjin, ambos sobre cancha dura.

EVG