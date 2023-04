WWE: Becky G, más latina que nunca, recibe un regalo por parte de la nueva agrupación (Video)

La cantante mexico-estadounidense Becky G es una de las más famosas en la actualidad y últimamente se ha visto involucrada en una traición, pues su novio el futbolista del FC Dallas, Sebastian Lletget la engañó a unos días de casarse.

Aunque aun no se confirma si la pareja ya se separó, se le ha visto a Becky G en muchos eventos musicales y deportivos sola, por lo que las especulaciones van en aumento y el fin de semana se le pudo observar en el evento estelar de la WWE, Wrestlemania 39.

La cantante siempre se ha presumido como latina, ya que su origen mexicano la llena de orgullo y, por lo mismo, recibió una playera emblema de una de las agrupaciones más famosas de la WWE a lo largo de los años.

En un video que subió Becky G a su cuenta oficial de Instagram se puede observar cómo Zelena Vega, una de las luchadoras de la empresa estadounidense, le entrega la playera de LWO (Latino World Order), grupo creado por Eddy Guerrero hace varios años y que ahora comanda Rey Mysterio Jr.

"@iambeckyg is officially an LWO member thanks to @zelinavegawwe!", escribió la cuenta oficial de la WWE.

Sebastián Lletget, el futbolista que engañó a Becky G

Sebastián Francisco Lletget es un futbolista estadounidense con padres argentinos que actualmente milita en el FC Dallas, inició su carrera en West Ham United de la Premier League y regresó a su país natal con el LA Galaxy, lugar que compartió con la cantante mexicoamericana Becky G.

Las celebridades se conocieron cuando Becky estaba grabando la película de Power Rangers, pues el también futbolista Jordan Spence, que es el esposo de la co-protagonista Naomi Scott, había compartido vestidor en el West Ham con Lletget.

Tras seis años de relación, la intérprete y el jugador se comprometieron en diciembre y hasta hace unos días se hizo oficial el rumor de que el futbolista le había sido infiel a la intérprete en enero, cuando se encontraba en una gira con el FC Dallas en Marbella, España.

daho