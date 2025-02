Muere Paquita la del barrio, la voz mexicana del despecho

Se dice que gran parte de la música mexicana tiene tintes dramáticos y que somos expertos para desahogarnos cuando nos descoloca el desamor a través de las letras que nos han legado diversos compositores. Una de las intérpretes que supo cantarle al despecho fue Paquita la del Barrio, quien falleció ayer a los 77 años a causa de un infarto fulminante, tras enfrentar diversas enfermedades en los últimos años.

No sólo nos legó éxitos para hacer catarsis cuando el corazón está roto, sino que también dejó frases que ahora forman parte del imaginario colectivo. Cuántas veces y en qué contextos hemos escuchado “¿me estás oyendo, inútil?”, “rata de dos patas, te estoy hablando a ti” o “maldita sabandija, cuánto daño me has hecho”.

El Dato: En 2015, Paquita la del Barrio sorprendió en el Vive Latino cuando apareció para cantar con Genitallica “Invítame a pecar contigo”, logrando las ovaciones. También interpretó “Rata de dos patas”.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar, en Veracruz. Una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, informó por la mañana su mánager Francisco Torres. Más tarde, medios locales de aquel estado informaron que los restos de la artista eran velados en una funeraria de Xalapa, a donde acudieron amigos y familiares.

En años anteriores se reportó que Paquita la del Barrio enfrentaba diversos problemas de salud que afectaron su movilidad. La cantante ofreció diferentes espectáculos en esa condición.

Hace unos meses, una trombosis en la pierna la llevó a cancelar varios conciertos con la Sonora Santanera. Uno de esos shows iba a ser el 26 de enero en el Auditorio Nacional, pero se pospuso para el 16 de marzo en el recinto. Sin embargo, su inesperado deceso dejó en el tintero varios planes que tenía la intérprete.

“Le dio un infarto fulminante mientras dormía. Estaba lista para volver a los escenarios”, contó Torres al programa Hoy.

La muerte de la cantante enlutó, pues Paquita la del Barrio supo cantarle a los hombres sin tapujos, pues si algo caracteriza a las letras de los temas que la hicieron famosa es que se van a la yugular contra quien le fue infiel o la traicionó, como en “Rata de dos patas”, en la que usa todos los adjetivos posibles —sanguijuela, culebra ponzoñosa, maldita cucaracha o adefesio mal hecho— para expresar su odio a quien la hizo sufrir; en “Tres veces te engañé” se empodera y dice: “Hoy me siento viva/Me siento importante” y en “Me saludas a la tuya” da una audaz respuesta.

Poco a poco y sin proponérselo, Paquita la del Barrio se fue convirtiendo en un ícono contra el machismo, porque no siguió los estereotipos en los que era “mal visto” que una mujer expresara su enojo o odio contra quien la traicionó.

Paquita la del Barrio tuvo en sus inicios una vida amorosa tormentosa. Su primer esposo, el tesorero de la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, Miguel Gerardo Martínez, le fue infiel, pues tenía otro matrimonio.

La cantante relató durante una entrevista televisiva que, debido a su corta edad (16 años), su matrimonio tuvo que ocurrir a escondidas de sus padres. “Me junté con ese señor, al principio a escondidas de mis mamás (su mamá y su tía); ya después me armé de valor y les hablé claro, que yo andaba con el señor ese. Cometí el error de meterme con un hombre casado; lo peor es que su otra esposa visitó mi pueblo y fue cuando me di cuenta y comenzó el infierno”, relató la vocalista.

Ante esta situación, la cantante aseguró: “Se me fueron siete años de mi vida al vivir con este señor”, hecho por el cual decidió perseguir sus sueños y mudarse a la capital del país para convertirse en cantante. Una vez que arribó a la Ciudad de México, a la casa de su hermana Viola, se creó su primer grupo musical llamado Las Golondrinas, el cual daba shows en bares y cantinas.

Para 1984 decidió grabar su primer disco solista, financiado con su propio dinero. Gracias a su voz y a sus letras descarnadas, la cantante se logró posicionar como una de las artistas más aclamadas de México en aquella época. Dejó su voz plasmada en más de 15 discos de estudio, en los cuales se escuchan temas de su autoría, además de algunos covers.

En cuanto a los nombramientos dentro de la industria, recibió tres nominaciones a los Grammy por sus discos Puro dolor, de 2007; Eres un farsante, de 2010, y Romeo y su nieta, de 2013. La cantante también recibió un Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en 2016 y un Premio Billboard de la Música Latina a la Trayectoria Artista, en 2021.

El paso de Paquita la del Barrio no sólo ocurrió dentro de la industria musical, pues también contó con apariciones en telenovelas y películas, además de su paso por la política mexicana.

La cantante de “Las rodilleras” participó en las telenovelas María Mercedes (1992), Velo de novia (2003) y Amor de barrio (2015). Además, incursionó en las series televisivas en Mujer, casos de la vida real (1993). Su paso por el séptimo arte fue en cintas como Modelo antiguo (1992) y Cansada de besar sapos (2006). Mientras que, en 2017, se proyectó su serie autobiográfica titulada Paquita la del Barrio.

El Tip: En el negocio de su mánager, El Rincón del Inútil, en la colonia Guerrero, se colocó una fotografía de la cantante para recordarla. Se le pusieron flores también.

En la política se postuló como diputada local en su natal Veracruz con Movimiento Ciudadano, en 2021.

Asimismo, incursionó en la gastronomía. En los años 80, Paquita la del Barrio, la Reina del Pueblo, abrió un restaurante de comida mexicana llamado Casa Paquita, en Zarco 202, en la colonia Guerrero, donde solían asistir personalidades como Luis Miguel, José José y Juan Gabriel. En ese lugar, ayer vecinos comenzaron a llevarle flores y se espera que traigan sus restos para que puedan despedir a la cantante que incluso llegó al arte, pues algunos creadores la plasmaron en sus obras o retomaron algunas letras de las canciones que la hicieron famosa, como se vio en la pasada Semana del Arte de la Ciudad de México.

