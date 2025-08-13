Darren Aronofsky rompe su molde con Atrapado robando

Hasta ahora, las películas dirigidas por Darren Aronofsky se habían caracterizado por ser profundamente psicológicas y por su fuerte impacto con historias que exploran temas como la obsesión, la autodestrucción, la pérdida y la búsqueda de sentido propio, sin embargo, esto ha cambiado con Atrapado robando (Caught Stealing), película que apuesta más por el entretenimiento y se aleja un poco de lo que el realizador venía haciendo, algo de lo cual habló en una reciente clase magistral que ofreció en la Ciudad de México y donde La Razón estuvo presente.

“Intento que todas mis películas capten la atención del público y en esta ocasión tengo una historia que no es demasiado pesada o perturbadora como las historias de mis películas anteriores, es probable que en sus primeros diez minutos esta nueva película tenga más chistes que todas mis otras películas juntas. Para mí fue emocionante y divertido trabajar en algo que combina la acción con el humor y que da como resultado una especie de aventura criminal”, señaló el director de Requiem por un sueño y El cisne negro.

El Dato: La presencia de Bad Bunny, quien interpreta a Colorado, generó tanto revuelo que el equipo de producción ideó rutas de escape secretas desde el set

“Cuando leí el libro en el que se basa Atrapado robando [escrito por Charlie Huston, quien también escribió el guión], conecté fácilmente con el personaje principal, Hank, quien es capaz de levantarse cada vez que lo golpean y puede seguir adelante a pesar de que le pasen cosas terribles, aunque sigue cometiendo errores, tiene muchos defectos y él crea muchos de sus propios problemas, pero en definitiva tiene un alma muy buena; para mí simplemente se trata de una buena historia con personajes fantásticos y una ambientación increíble, y eso fue por lo que decidí hacer la película”, reveló.

“Fue muy interesante hacer esta cinta en la que hay humor, realismo y violencia, y creo que había una única manera de hacerlo bien porque por momentos parecía una historia muy disparatada, pero sentía que si mantenía el centro de la película y si mantenía un tono consistente todo saldría bien, como si fuese un árbol de Navidad en el que todos los adornos podrían ser totalmente diferentes, pero sigue siendo hermoso, ese era el tipo de concepto que quería con todas las emociones del protagonista presentes, y todo lo demás flotando como un satélite a su alrededor”, mencionó.

“También quería hacer una película que realmente tuviera el ADN de Nueva York [de donde es originario Aronofsky] y una de las mejores cosas de esta ciudad es que realmente es un crisol de culturas, la historia realmente intenta capturar toda esa energía de los años 90, y simplemente dedicamos mucho tiempo a darle vida a eso”, resaltó.

La cinta es protagonizada por Austin Butler y cuenta además con las actuaciones estelares de Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio y Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien entrega una buena interpretación de un criminal y dejó con una buena impresión al director. “Él quería actuar y mi directora de casting me preguntó si sabía quién era él, dije que no, pero accedí a que hiciéramos una videollamada por Zoom y él fue muy dulce, fue muy generoso y tuvimos una buena conversación, hablaba en serio sobre querer actuar y estábamos luchando un poco para conseguir quién hiciera el papel de Colorado, que en ese momento ni siquiera se llamaba así y, de hecho, fue Bunny quien nombró al personaje, al final lo que hizo fue increíble”, concluyó.

Atrapado robando se estrenará en cines de México el 28 de agosto.