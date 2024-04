Benny Ibarra le da vitalidad a Vaselina Timbiriche

El músico y actor Benny Ibarra llena de vitalidad a Vaselina Timbiriche, donde hizo nuevos arreglos a los temas emblemáticos de este musical, que tras su exitoso regreso con el elenco original, vuelve con una temporada al Centro Cultural Teatro 1, del 10 de mayo al 1 de junio.

“Quise rescatar muchos de los arreglos que teníamos en el disco de Timbiriche, darles la vuelta en cuanto a su energía, su vitalidad, pensar no sólo como músico, sino darle al coreógrafo elementos para que luciera más explosivo, le moví mucho a los tempos de las canciones, con algunos arreglos me volví loco, el tema de ‘Freddy, mi amor’ empieza como la gente lo conoce, pero de repente se vuelve en una fantasía”, compartió a La Razón Benny Ibarra, quien da vida a Danny Seco.

El también arreglista confesó que luego de 700 interpretaciones del tema que canta en el autocinema es la primera vez que se da más libertades.

“Era desnudarlo al máximo, lo hago a capela con cuatro voces que cantan conmigo, al estilo de los 50, tuve muchas libertades. Me emociona mucho, he interpretado la canción del autocinema, por lo menos en vivo 700 veces, hicimos 500 representaciones con Timbiriche, luego hice 100 más con Thalía, y ahorita llevo 100, más los ensayos, justo, 700 interpretaciones después, es que le estoy agarrando saborcito, es una interpretación que no había tenido nunca y una libertad para cantarla. El teatro es un bicho raro, te da esa oportunidad, que pasen 42 años para que termines aprendiendo cómo cantar un tema”, contó el artista.

Benny Ibarra comentó que pensó todos estos arreglos, considerando a su crítico más duro, él. “No trabajo pensando en el público, a nivel de producción artística primero me gusta sorprenderme a mí que soy mi peor y más arduo crítico, si me motiva y me conmueve a mí, lo más seguro es que conmueva al público, tienes como artista esa responsabilidad, así he trabajado toda la vida, así lo hace mi madre (Julissa Macedo), así nos ha dado resultado. Cada vez que escucho la obertura, los arreglos, cómo toca mi banda, me da mucha motivación para estar en el proyecto”, acotó.

Para Benny Ibarra es doblemente emotivo retomar Vaselina Timbiriche, primero por ser una obra que hizo durante su infancia, y segundo, porque fue adaptada y traducida por su madre. En aquella ocasión también dio vida a Danny Seco y compartió escenario con Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín, entre otros, con quienes también se reencuentra.

“Fue inesperado, no fue algo que concebía a nivel profesional volver a hacer Vaselina Timbiriche a mis 53 años de edad, pero el teatro es eso, es mágico, así como pude interpretar en El hombre de la mancha a un viejito de 90 años, ahora me toca dar vida a un preparatoriano de 16 años en el año 1956.

“Se ha convertido en una experiencia muy divertida, a nivel profesional es interesante, estoy haciendo a un Da-nny que está sumando, que está glorificando el legado artístico y teatral de Julissa, que es mi madre, para mí tiene muchas bendiciones. Hay comentarios positivos, se pudo hacer una Vaselina mágica, grandiosa. Trabajar con Timbiriche nuevamente es algo que para mí enriquece muchísimo”, dijo.

El montaje, producido por Alejandro Gou y Erik Rubín, ha sido también la oportunidad para reencontrarse con fans que han seguido a Timbiriche.

“Somos afortunados, nos sabemos guardianes de las memorias musicales de una generación y de nuevas generaciones, le tenemos mucho respeto, Timbiriche sigue junto porque llevamos 42 años cuidando el producto, dándole la vuelta, siendo inclusivos. Es una banda que nos ha abierto las puertas a una vida entretenida, pero también somos muy disciplinados. Es bonito estar en Timbiriche”, finalizó.

Vaselina Timbiriche