Fondeados retrata con humor la vida de millennials

Marcos Bucay, director de las series Club de Cuervos y Yo, Potro, apuesta por la “comedia realista”, aquella que encuentra en la vida cotidiana, en las inseguridades de la gente a su alrededor y las propias para presentar “las ironías a partir de la vida”. Ésa es la esencia de su más reciente filme Fondeados, en el cual retrata las peripecias de los jóvenes millennials que deciden ser emprendedores.

“Lo que me ha caracterizado es hacer una comedia más realista. Me interesa contar historias que no tengan necesariamente un sello social, que el tono te hable de un conflicto un poco absurdo a veces. Siempre que escribo algo lo hago desde un lugar en el que pienso: qué me afecta, cuáles son los temas que me generan inseguridad o me emocionan, a partir de eso voy encontrando las ironías de la vida y de nuestra sociedad”, afirmó en entrevista con La Razón Marcos Bucay, quien también es guionista de Fondeados.

La cinta, que llega el próximo viernes a Netflix, aborda la historia de dos amigos, quienes en una noche de copas deciden emprender con una App que promete revolucionar la industria de la tecnología. Comienzan una campaña de recaudación de fondos, pero olvidan lo más importante: cómo crear la aplicación.

“Son dos mejores amigos que están en sus treintas y al voltear a su alrededor se dan cuenta que todo mundo en su círculo ya logró hacer cosas grandes en lo profesional y ellos no han hecho absolutamente nada; uno de ellos es un wannabe emprendedor, un chavo que siempre quiere tener negocios; el otro, es totalmente opuesto, no quiere existir en redes sociales, es más minimalista, ese choque de las personalidades es lo que trae el conflicto entre ellos”, contó.

Los inexpertos emprendedores prometen una revolucionaria App. Foto: Especial

Bucay, quien con Fondeados se estrena como director de largometrajes, se centra en reflejar los aspectos que pocas veces se dicen de los jóvenes que van tras el sueño de ser sus propios jefes: cuáles son las dificultades que enfrentan, sus fracasos y aprendizajes.

“Es un tema que se presta a la comedia, las peripecias de personas que hacen algo sin tener la menor idea de cómo realizarlo, creo que es una fórmula para el desastre. Es la parte del proceso que nadie ve. Hoy todo mundo quiere pegarle a algo, ser famoso; muchos desean ganar millones y millones, pero no están dispuestos a trabajar para conseguirlo, es esta onda de los millennials que quieren todo, pero a veces no hacen lo suficiente para llegar”, señaló Marcos Bucay.

En el filme, uno de los proyectos mexicanos del 2021 que llegan a Netflix, el realizador también aborda esa necesidad de los jóvenes por ser celebridades en redes sociales y por tener atención a costa de lo que sea.

Fondeados es una película que llevo trabajando desde hace seis años en el guion, es muy especial para mí porque de cierta forma se refleja parte de mi personalidad en los personajes Marcos Bucay

Director

“Creo que es una característica de nuestra generación que creció con el inicio de Internet, viendo como gente de nuestro alrededor se vuelve famosa en redes sociales. Por ejemplo, una amiga que nunca había hecho un video en su vida ahorita es vlogger a los 40 años; toda la gente está desesperada por atención, creo que ése es el comentario de la película”, refirió Bucay, quien es uno de los directores de Cómo sobrevivir soltero.

Si bien en la cinta se recurre a la comedia, el realizador destaca que se preocupó por plasmar mensajes profundos, como la importancia de no compararte con el resto de las personas y valorar la amistad.

“Uno de los varios mensajes es enfócate en ti mismo, en tu viaje, disfrútalo y no trates de aparentar algo que no eres; procura de ser lo más genuino y lo más honesto. Es una película sobre la amistad, todos tenemos a ese amigo entrañable con el que hacemos todo y con el que llegaríamos hasta donde nos pida”, destacó.