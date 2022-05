Kings of Leon triunfa en el Corona Capital

La banda estadounidense Kings of Leon, encargada de cerrar con broche de oro la edición 2022 del festival Corona Capital Guadalajara, causó furor entre sus fans tapatíos que tuvieron que esperar ocho años para volver a escuchar en vivo a la agrupación. Pasadas las 22:00 horas subió al escenario principal para deleitar con éxitos como “Sex in fire”. Este año el encuentro musical se celebró en la Arena VFG y congregó a más de 71 mil personas, tras dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19. La tarde de ayer entre las agrupaciones más aplaudidas se encontraron Smash Mouth y Chet Faker. Al cierre de esta edición faltaba la presentación de The Hives.

Los californianos de Smash Mouth, ayer en el escenario Kia. Fotos: Alvaro Paulin

El DJ Chet Faker puso a bailar a sus fans ayer, en el escenario principal. Fotos: Alvaro Paulin

kings of Leon en el cierre del segundo día del encuentro musical. Fotos: Alvaro Paulin

Julian Casablancas, de The Strokes, el sábado pasado. Fotos: Alvaro Paulin