La sofisticación japonesa en Kioto

Durante mi visita de tres semanas a Japón, me sentí inmersa en una sociedad sofisticada. Para los japoneses no basta que su comida sea exquisita, hay que servirla en una presentación elegante. No basta con tapar las alcantarillas, hay que decorar sus tapas, como las ubicadas en el parque Ueno en Tokio que muestra la escena del viento desprendiendo las flores del árbol de cerezo. Su sistema ferroviario es sencillo de usar a pesar de que lo componen más de 200 empresas públicas y privadas y atiende un promedio diario de 57.5 millones de pasajeros. 1

Intrigada, me volqué a leer sobre la historia del país para tratar de entender el origen de esta sofisticación y encontré un primer rasgo centenario: la capacidad de Japón para adoptar conocimientos, técnicas y tecnología extranjeros en cualquier ámbito, por ejemplo, de la India el budismo en el siglo VI d.C. y de Iberia, las armas de fuego, las tecnologías de navegación y la construcción de barcos. 2 El segundo rasgo centenario es su capacidad para llevar esas adopciones al siguiente nivel de desarrollo. Por ejemplo, en el año 1300 Japón adoptó tecnología china avanzada en construcciones de defensa, como castillos, y “algunos señores feudales aplicaron esos conocimientos para mejorar el sistema de irrigación y el control de inundaciones”. 3

¿Cómo palpar estos dos rasgos? Kioto es la ciudad indicada para visitar. Fue la sede imperial de Japón y su capital entre los años 794 y 1869. En ella se ubica el Castillo de Nijo, donde tuvo lugar el suceso que dio paso al Japón moderno: la Restauración Meiji en 1867. Además, en Kioto se encuentran el Centro Textil Nishijin y el Museo Ferroviario, que dan cuenta de la sofisticación artística y científica japonesa, respectivamente.

EL CASTILLO DE NIJO Y LA RESTAURACIÓN DEL IMPERIO

La fortaleza es de gran importancia en la historia de Japón porque fue escenario de una transición histórica. Ahí comenzó el shogunato Tokugawa, se le puso fin y junto con él, terminó una época: 682 años de shogunato, el régimen de gobierno que detentaba la autoridad política y militar de Japón apoyado por los samuráis, la élite militar. Con el fin del shogunato y la restauración del imperio comenzó la era moderna.

Tokugawa Ieyasu fue el fundador y primer shōgun del shogunato Tokugawa (1603-1867). Mandó construir el Castillo de Nijo como su residencia para cuando visitara Kioto, la sede imperial, pues él gobernaba desde Edo, la actual Tokio. Lo inauguró en 1603. Tokugawa Ieyasu unificó Japón, que había estado sumido en una guerra civil a lo largo de 130 años, y durante su gobierno el archipiélago gozó de un inusual largo periodo de estabilidad y prosperidad.

Pero el shogunato Tokugawa mantuvo a Japón cerrado al exterior. Ante la presión de las potencias extranjeras, como Inglaterra, para firmar acuerdos comerciales, el shōgun sucesor, Tokugawa Yoshinobu, anunció el 14 de octubre de 1867 que devolvería la autoridad política al emperador. Lo hizo en el Ohirama del Castillo de Nijo, el salón oficial de audiencias, en presencia de los señores feudales de cuarenta dominios vasallos que había consultado el día anterior. Todos se encontraban sentados sobre el piso de tatami y rodeados por exquisitos y delicados murales de apacibles escenas de montañas con pinos y aves pintadas en fondos dorados.

Al día siguiente, el emperador Mutsuhito aceptó restaurar la autoridad imperial (Taiseihokan) y comenzó la llamada Restauración Meiji (1867-1912). El feudalismo quedó formalmente destruido como estructura política con la publicación del edicto imperial de 1871 y cincuenta años después Japón ya era una potencia mundial.

El emperador Mutsuhito acuñó el lema Tradición japonesa, conocimiento occidental para brindar dirección al país y retomó la capacidad de Japón de adoptar técnicas y conocimientos del exterior. El lema se hizo realidad y sintetiza al Japón moderno, como muestran dos atracciones más de la ciudad de Kioto.

EL TELAR DE JACQUARD DESDE FRANCIA HASTA JAPÓN

A través de la exhibición de refinados textiles en seda, el Centro Textil Nishijinmuestra al visitante la habilidad de los artesanos japoneses para adaptar el conocimiento occidental a su tradición artesanal y llevar los textiles en seda a un nuevo nivel de elegancia.

Se estima que la confección en seda en Japón se remonta a los siglos V y VI d.C. y que llego desde la península de Corea y de China. Según el Salón de la Historia del Centro, el área de Nishijin en Kioto se ha dedicado a confeccionar telas para kimonos, decoraciones para festivales flotantes y vestuario para el teatro nō.

El fin del shogunato dejó sin clientela a las empresas de Nishijin y por ello se vieron forzadas a salir del país para renovar sus conocimientos y tecnología y relanzar su mercado. No serían los únicos japoneses en buscar soluciones fuera del archipiélago luego de doscientos años de aislamiento. El gobierno Meiji emprendió la Misión Diplomática Iwakura que recorrió el Sureste Asiático, Europa y los Estados Unidos de América entre 1871 y 1873.

En 1872, al menos tres estudiantes de Nishijin fueron enviados a Lyon, Francia, donde aprendieron a usar el telar de Jacquard, basado en tarjetas perforadas para tejer el patrón de la tela. Cuando volvieron con un telar de Jacquard a Nishijin, lo adaptaron a la estructura y tamaño de las telas para las confecciones japonesas. 4

Los patrones japoneses ya eran finos e intrincados, pero el telar de Jacquard adaptado incrementó la precisión para tejerlos, además de la producción. Las telas alcanzaron una mayor sofisticación al mostrar escenas llenas de movimiento o perspectiva tridimensional que deslumbran e invitan a detenerse y escudriñar cada detalle.

El Centro Textil Nishijin es único porque la producción textil con telar mecánico casi ha desaparecido en Japón, como otras artesanías en el país y en el mundo y busca complementar su Salón de la Historia con experiencias para los visitantes, como demostraciones del uso del telar hechas por los propios artesanos, vestir un kimono y elaborar una artesanía con seda.

Textil en seda, Salón de Historia del Centro Textil Nishijin en Kioto, Japón. ı Foto: Fuente > Carla Pascual

TRES AVES QUE MEJORARON EL TREN BALA

En salas temáticas y patios que exhiben trenes que circularon por Japón, el Museo Ferroviario devela al visitante la capacidad de los científicos japoneses para avanzar en el conocimiento occidental ferroviario y lograr el tren más veloz del mundo.

El primer tren en circular regularmente por Japón fue la Locomotora #1, en 1872, que más tarde fue reclasificada bajo el nombre de Clase 150. Era de vapor, fue fabricada en Inglaterra y recorrió la ruta Tokio-Yokohama. Veinte años después, en 1893, Japón construyó su primera locomotora de vapor llamada Clase 860 con varias piezas importadas. En los años cincuenta los trenes fueron convertidos de vapor a diésel o electricidad.

La gran innovación de Japón fue el Tren Bala o Shinkansen, cuya operación comercial arrancó el 1 de octubre de 1964 para inaugurar los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese momento alcanzó la histórica velocidad para un tren de 210 km/h y cambió la vida de las personas al agilizar sus traslados.

Muchas fueron las invenciones que reunió el Shinkansen en su Serie 0. Para lograr estabilidad en el trayecto a tal velocidad, por ejemplo, el ancho entre sus dos vías es mayor en comparación con el de otros trenes. También se modificó eldiseño de las ruedas para reducir la vibración lateral que, además de incomodar a los pasajeros, resulta en mayor desgaste de la vía y en el descarrilamiento del tren, en el peor de los casos. 5

A mediados de los años noventa, la Serie 500 del Shinkasen alcanzó un nuevo nivel de sofisticación y rompió otra vez el récord mundial de velocidad al alcanzar los 320 km/h. Reducir la resistencia al aire del tren fue clave no sólo para alcanzar mayor velocidad, sino también para mejorar su consumo de combustible 6 y, lo que representó el mayor reto, reducir el ruido causado por una mayor velocidad. Para ello, los científicos japoneses recurrieron al biomimetismo e imitaron la naturaleza. 7

Resulta que cada vez que el tren bala entraba a un túnel, incrementaba la presión en el aire dentro de éste y causaba un estruendo que salía por el otro extremo y molestaba a los habitantes a la redonda. El pájaro martín pescador fue la inspiración, cuyo pico puntiagudo le permite pasar de un entorno de baja presión (el aire) al de alta presión (el agua) y apenas salpicar. Por lo tanto, los ingenieros alargaron la nariz del tren bala de 6 a 15 metros y redondearon aún más la forma de los vagones.

Otro problema de contaminación auditiva en el Shinkasen era el ruido que provocaba el choque del viento contra el pantógrafo, el mecanismo ubicado sobre el techo de los vagones por donde se transmite la corriente eléctrica al tren. Los científicos rediseñaron el ala del pantógrafo inspirados en las alas delbúho, cuya forma cóncava absorbe el ruido y cuyos bordes dentados descomponen el aire en microturbulencias y se reduce, así, la generación de silbidos. La base del pantógrafo también se rediseñó para emular la silueta de huso del pingüino Adelia y reducir la resistencia de la base al aire. Así, los pasajeros del Shinkansen viajan con rapidez y comodidad sin causar molestia a los habitantes cercanos a sus vías.

Ha sido a través de adopciones provenientes del extranjero y de su mejora que Japón ha construido una sociedad sofisticada. La sofisticación se traduce en belleza y comodidad en la vida cotidiana, en una sensación de armonía entre la persona y el entorno.

