Ticketgangster, atorones y atracones

LA MAFIA del entretenimiento vuelve a joder aquí, allá y acullá. El gobierno federal gringo y siete estados más demandaron a Ticketmaster y su matriz Live Nation, a través de la Comisión Federal de Comercio, por prácticas ilegales en la reventa de boletos. Además de la demanda antimonopolio que tienen allá, las mañas de Ticketgangster incluyen fomentar la reventa de millones de boletos para inflar sus precios dinámicos, proporcionando a los revendedores una plataforma —TradeDesk— para comprar sin medida. Precios engañosos que llevan al consumidor a pagar casi el doble por tarifas ocultas y mentiras al afirmar que aplicarían límites estrictos. Andrew Ferguson, presidente de la Comisión, dijo que “no debería costar un ojo de la cara asistir a un partido de beisbol o a un concierto”. Este monopolio controla el 80% de la boletería en el gabacho y su modus operandi es falsear las cifras reales para dejarlas caer al final a los incautos, quienes son sorprendidos con cargos que alcanzan el 44% del costo final. Mientras tanto, en el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados investiga el “fiasco” de los conciertos de Oasis por el ocultamiento de cifras y la presión para comprar con precios inflados. Advierten emprender acciones legales contra la boletera.

AH, PERO EN MÉXICO TICKETGANGSTER tiene cucharón para despacharse. Anunciaron un aumento en los precios de los boletos, según ellos para “mejorar la experiencia de los usuarios”. Un flamante 2% adicional en sus cargos por servicio, que aumenta de 22 a 24% sobre el costo del boleto, casi la cuarta parte son comisiones. Se escudan alegando “la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y operativa que respalda cada transacción… para que cada compra cumpla con las expectativas de seguridad y confiabilidad”. Es decir, para atorarnos mejor.

De acuerdo con información de la boletera, México es uno de los mayores generadores de ingresos para Ticketgangster / Live Nation en el mundo, con más de 50 millones de asistentes a conciertos, festivales y eventos deportivos. Estamos entre los más (apen)dejados. Odiamos a esta mafia —como supuestamente odiamos a Spotify—, pero no dudamos en formarnos en filas eternas para entregarles nuestro dinero a puños, fingir sorpresa e indignación por el atraco, y endeudarnos a cambio de conciertos patito, con logística de dos pesos, sonido de 50 centavos e inseguridad mortal. Que lo nieguen los asistentes al primer concierto de Oasis en el Foro GNP, las quejas por las fallas técnicas y los berrinches de aquel par se dejaron venir como la lluvia, aunque los aplaudidores uniformados con merch pirata repitan que fue “épico” y “bíblico”. Épica fue la ensartada que les acomodaron. La cereza del pastelazo es la nueva tarjeta de crédito Line Up de Banamex y Ticketgangster, con beneficios piteros y cargos e intereses estratosféricos. Su nueva arma, disfrazada de tarjeta cool, apunta a los fans tan ingenuos para dejarse atracar y endeudarse por un concierto. En teoría ya sabemos qué hacer.