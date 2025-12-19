TRAS UNA OPERACIÓN y semanas de hospitalización falleció el padrino del rock mexicano, el músico Tony Méndez. Compositor, guitarrista y promotor, Tony fue pilar del veterano grupo de pop Kerigma y también el principal impulsor de bandas nacionales desde La Rockola y Rockotitlán, donde tocaron todos los grupos activos entre 1985 y 2004. Su paso por Polygram fue la universidad para construir una pista de lanzamientos que permitió a los grupos darse a conocer en vivo, armar una base de seguidores y grabar sus discos. Su primera banda fueron Los Pókers, hasta que en 1983 jaló con Kerigma como bajista. En un principio tocaban rock progresivo, cuando cambió la formación del grupo Tony se pasó a la guitarra y llevaron su sonido hacia el pop. La experiencia con Luis de Llano los catapultó en 1984 como la banda de la ópera rock Hamlet, escrita por Salvador Garcini, el actor y director de telenovelas. Pero también los marcó como un grupo del Canal de las Estrellas, en el que aparecían constantemente, al igual que Botellita de Jerez y Café Tacuba. Al lado del productor Memo Méndez Guiu, primo hermano de Tony, Kerigma grabó Siguiendo la Línea en 1987, el exitoso Esquizofrenia en 1991 —el de su jit “Tres Lunares”—, Morir Imaginando en 1995 y Viajeros en 2019.

ROCKOTITLÁN, EL LUGAR DEL ROCK, fue una idea de los hermanos Fernando y Sergio Arau: un espacio para el rock hecho en México porque en los 80 todavía era marginado y reprimido. Fernando es actor y director, se hizo famoso por la serie Cachún Cachún Ra Ra; mientras que Sergio, El Uyuyuy, es cineasta, fundador de Botellita de Jerez y creador del guacarrock con Francisco Barrios El Mastuerzo y Armando Vega-Gil El Cucurrucucú. Eran el grupo de la casa. Abrieron en Insurgentes Sur y California el 18 de septiembre de 1985, pero poco a poco abandonaron la misión por sus compromisos de trabajo. Entonces apareció Tony, que venía de pilotear La Rockola, y tomó el control en 1989. Más que un foro, el Rockotitlán se convirtió en el vórtice de nuestro rock, donde se encontraban grupos, público, periodistas, disqueras, productores y representantes, girando en la pista de despegue de los grupos cuando Tony creó Discos Rockotitlán. Había rock en el LUCC, el Rockstock, el Bar 9 y el Tutti Frutti, pero el Rockotitlán era el hogar de todos los grupos y las tribus. Abrían de martes a domingo, los miércoles gratis para las mujeres y realizaban el suceso musical del año: la Batalla de las Bandas, con su mural de rockeros mexicanos realizado por Gerardo Montagno, el artista que hacía los carteles cada semana. En 2001 tuvieron que dejar el local y Tony mudó el Rockotitlán al sur profundo en Miramontes, donde inició una nueva época al lado de Jorge Pantoja, fundador y promotor cultural del Tianguis del Chopo. Tristemente tuvieron que cerrar en 2004 por unas torres de alta tensión que colocaron cerca, comentó Pantoja, y el lugar del rock no aguantaba otra mudanza.

Sin duda Tony correrá por siempre en las venas del rock nacional.