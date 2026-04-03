Aceptémoslo, el trío de pop Soda Stereo se terminó en 2010 con el infarto cerebral que puso en coma a Gustavo Cerati hasta su muerte en 2014. Pero el 21 de marzo de este año arrancó la gira Soda Stereo Ecos en Argentina, protagonizada por Cerati en holograma y sus excompañeros, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti. Ensayaron sobre la guitarra y la voz del artista para sincronizar un espectáculo dirigido a los nostálgicos, millenials y centennials. Pese a que la publicidad promete que no es un tributo, es Soda Stereo en vivo, el show ya fue criticado como fraude irrespetuoso con fines de lucro descarado. En México serán siete fechas en abril.

Asistimos a la nueva era de los espectáculos que incluye los conciertos en línea, la transformación de los festivales musicales en mercados de marcas / experiencias de celular instagrameables y ahora los hologramas hiperrealistas. El grupo sueco más famoso del mundo lo hace con su espectáculo ABBA Voyage y la gira de avatares virtuales de Kiss iniciará en 2027. Esto ya se había hecho: en 2004 fui a ver a Peaches y cantó “Kick It” a dúo con Iggy Pop quien cantaba y bailaba desde una pantalla 3D junto a ella. En Coachella 2012, Snoop Dogg y Dr. Dre cantaron con el holograma de Tupac Shakur “Hail Mary” y “California Love”. Ahora llega este par de pasados de vivos para explotar la figura y las canciones del muerto. Cerati era el creador, compositor, guitarrista, vocalista y delantero carismático de Soda Estéreo, Bosio y Alberti eran su acompañamiento. Lo demostró como solista, una carrera brillante. Pero los otros dos no han parado de hacer giras para resucitarlo en sus cuentas bancarias: en 2014 hicieron la gira Séptimo Día, No Descansaré; luego, en 2019, la gira Gracias Totales. Hoy van por la tercera con el show Ecos. Si sale bien, será recurrente.

EN EL MUNDO DE LOS EUFEMISMOS, aseguran que no es un holograma, sino una presencia virtual avanzada. Agarraron las grabaciones de las giras de 1997 y la última de 2007 para sincronizar un karaoke con la voz y la guitarra de Cerati. En los videos que la gente sube a las redes se ve en el escenario y arriba en las pantallas, una figura animada con esa pátina de falsedad que tiene lo que se genera usando inteligencia artificial, carente de naturalidad e interacción con el grupo y con el público. El respetable que lo aguanta todo.

La verdad a mí ni me gustan, una que otra canción, “La Ciudad de la Furia”, con todo y que vi en vivo al trío y al solitario en su momento. Cerati en concierto pasaba la prueba del ácido. Los dos chambones nunca han creado algo que valga la pena. Por lo mismo, pude acercarme al fenómeno sin la grima de los indignados que no soportan esta gira y condenan a los que disfrutan el embuste. Fans true que fustigan como ayatolas en las redes. Mientras tanto, los nostálgicos y sus hijos abarrotan los recintos para revivir a Soda o “vivir” lo que no pudieron porque eran unos niños. Por suerte, todavía tenemos la libertad de elegir qué show. Cada quien su entretenimiento.