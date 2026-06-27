Exploran el uso político de las caricaturas y la cultura

El artista Josué Mejía lanza una mirada crítica sobre el papel que han jugado figuras como Walt Disney, Mary Blair y Mickey Mouse como propaganda política en distintos momentos de la historia de América Latina. Explora desde cortometrajes anticomunistas del proyecto Dibujos Animados, S.A. en México, que impulsó el gobierno de Estados Unidos hasta producciones en plena Guerra Fría para desacreditar al comunismo.

Josué Mejía analiza dichos contenidos en la exposición Apenas te darás cuenta que estás viendo dibujos animados, que presenta hasta el próximo 8 de agosto en la galería Proyectos Monclova, en Polanco, Ciudad de México.

El Dato: Josué Mejía, originario de Xochimilco, ha presentado sus obras en recintos como el Museo Jumex, Museo Tamayo Arte Contemporáneo y la Galería Embajada (Puerto Rico).

“La exploración surge a partir de buscar los contenidos de Disney que formaban parte de la Segunda Guerra Mundial. Encontré las intervenciones que hizo el gobierno de Estados Unidos, no sólo en México, sino en América Latina a partir de la animación, como con Los tres caballeros”, explicó el artista en entrevista con La Razón.

Los tres caballeros se difundió en plena política de Buena Vecindad del Gobierno estadounidense y muestra elementos estereotipados de países de Latinoamérica, incluido México. Incluso hoy Disney Plus en su plataforma tiene este contenido, pero alerta que “puede contener representaciones culturales anticuadas”.

En su investigación, Josué Mejía también indagó en los cortometrajes anticomunistas de Disney. Además, analizó el papel que jugaron las labores de promoción de la cultura y patrimonio por parte de México.

OBRA que integra la muestra Fotos|Ramiro Chaves, Cortesía de Proyectos Monclova Gallery

“Las caricaturas son muy amables, muy lindas, pero que en realidad siempre han estado sumamente politizadas”, externó Josué Mejía a este diario, quien en esta exposición reúne cerca de 20 obras, entre pinturas y esculturas bidimensionales.

“Hay tres esculturas que son réplicas de piezas de precolombinas que fueron llevadas entre 1964 y 1965 al extranjero. Tienen una particularidad, en sus ojos se puede ver una animación”, explicó.

Paralelo a esta exhibición, presenta en el Laboratorio Arte Alameda la instalación Fábulas para dormir, creada a partir de los Libros de Lectura para uso de las Escuelas Nocturnas de Trabajadores que circularon durante las décadas de 1930 y 1940. El artista también la concibió a través de grabados realizados por integrantes de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), que funcionaron como herramientas de alfabetización y formación política para los trabajadores.

En esta pieza, Josué Mejía profundiza sobre con qué contenido que vimos durante el día nos vamos a dormir y cómo esto nos impacta.

IMAGEN de Panchito Pistolas Fotos|Ramiro Chaves, Cortesía de Proyectos Monclova Gallery

“Estas gráficas surgían a partir de noticias de cómo Estados Unidos estaba interviniendo. De nuevo vemos intervenciones, ahora con Venezuela, entonces me iba a dormir con todas esas noticias, con todas esas imágenes que se pulen por Internet. Me quedé pensando en qué es lo que te llevas a dormir y cómo eso influye en lo que sueñas y en lo que haces”, comentó el artista capitalino.

La propuesta también nació de la pregunta: ¿Qué sueña el presidente de un país? “Creo que al final, lo que sueña influye también en sus acciones, tiene que ver”, dijo Josué Mejía .

Como parte de la exhibición de su pieza, hoy se realizará la actividad Cuentos para dormir, con la participación de Alejandra Bolaños y Catalina Pérez, de 17:00 a 19:00 horas en el Laboratorio Arte Alameda. El evento reúne cuentos, poemas, canciones y textos compartidos por personas invitadas.