Bonnie Tyler, un eclipse total

En 1983 uno era rockero de coraza con oídos de artillero. Pero hasta al más heavy el pulso se le aceleraba con esa canción / video que encendía el aire. A los 13 era inexperto en el amor, por suerte no sabía qué era eso, pero escucharla me daba una idea por su poder de emocionar a cualquiera. Magia que no envejece, si la escucho ahorita se me enchina el cuero. “Total Eclipse of the Heart” es una piedra angular en la educación sentimental de mi generación, la tres equis. Nos enseñó lo que es un melodrama, azotarse, cortarse las venas y morir de amor. Es una canción impecable, portentosa, escrita y producida por Jim Steinman para la cantante galesa Bonnie Tyler, quien acaba de fallecer por un intestino perforado, un coma inducido y, triste ironía, un eclipse total del corazón.

TYLER ERA UNA CANTANTE SINGULAR por su tipo de voz cansada y ronca. Tras una operación de nódulos en las cuerdas vocales le quedó tersa y áspera, intensa y versátil: cantó country, folk celta, rock, blues, pop, hasta reggae en “It’s a Jungle Out There”. Con cuatro discos y el éxito incipiente de “It’s a Heartache” en Europa, buscó al mejor productor a principios de los 80 y lo encontró en Steinman. Muerto en 2021, Steinman era compositor, productor, arreglista y multiinstrumentista, definía su estilo espectacular como rock wagneriano. Fue autor y productor de los discos de Meat Loaf: Bat Out of Hell 1, 2 y 3, Dead Ringer y Braver than We Are. Su firma eran las tormentas de pianos, los coros monumentales y la producción sinfónica que desplegó en su disco Bad for Good o en las sinfonías góticas The Sisters of Mercy, a quienes les hizo “This Corroison”, “Dominion / Mother Russia” y “More”.

Con Bonnie Tyler también hizo mancuerna. Le escribió y produjo su quinto disco, Faster than The Speed Of Night, un álbum de rock, pop y covers que cuenta, además, con la E Street Band y el guitarrista Rick Derringer. El sencillo “Total Eclipse of the Heart” le dio fama universal a Tyler, un fenómeno con más de trece millones de copias vendidas. El disco incluye curiosidades desgarradoras como: “Tears” de Frankie Miller, “Going Through the Motions” de Blue Öyster Cult, “Straight from the Heart” de Bryan Adams, “Have You Ever Seen the Rain?” de Creedence y “Take Me Back” de Billy Cross.

En 1986, Tyler y Steinman lanzaron Secret Dreams and Forbidden Fire, un disco más popero. Además, los sencillos “Holding Out for a Hero”, “Making Love Out of Nothing at All” y “Two Out of Three Ain’t Bad”. Después de eso Tyler siguió una trayectoria ascendente en los noventa con una veintena de discos y éxitos como “Here She Comes” con Giorgio Moroder o “If You Were a Woman (And I Was a Man)”. Pese a que Steinman seguía siendo su arquitecto musical, ninguna producción logró ni de cerca el impacto de “Total Eclipse of the Heart”. A Bonnie Tyler le bastó una canción, nuestra catedral emocional, para ser por siempre la voz femenina que nos marcó en la adolescencia. Un himno para los corazones que seguirán eclipsándose hasta el fin de la luz.