Plas Johnson. Una muerte rosa

Vivo en el eterno retorno a La Pantera Rosa, la serie animada que induce a un estado mental. Ese trance inicia con la música que parece una caricia cachonda entre los hemisferios del cerebro. Una pieza universal de Henry Mancini, que quizá se disputa la popularidad con “Take Five” de Dave Brubeck, ejecutada en el saxofón por el jazzista Plas John Jonhson en 1963. El legendario saxofonista acaba de morir a punto de cumplir 95 años, más alivianado que su música en su casa de California. Músico de jazz desde la cuna, desde el grupo familiar en Nueva Orleans y el dúo con su hermano Ray, el trabajo de Plas se encuentra diseminado en un centenar de discos de jazz, blues, soul, R&B, swing, pop y rock. Quizá lo hemos escuchado en alguno de Tom Waits, Rod Stewart o Elton John sin saber que es él. Lo que trascenderá es el estilo, el carácter y la inspiración contenidos en esa pieza de 2:40 confeccionada para él en el disco La Pantera Rosa.

TOCABA FLAUTA Y CLARINETE, pero lo suyo era el saxofón tenor, en éste encontró su sonido sedoso y seductor. Después de Corea, Plas se fue a California para ocuparse como músico de sesión. Gracias a las diosas del jazz tuvo la suerte de tocar en la orquesta de Mancini, con quien grabó seis discos entre los 50 y los 60, uno de esos fue La Pantera Rosa. La suerte fue recíproca, dos grandes se encontraron en esa interpretación, Mancini sehizo famosísimo. Esa música de jazz cinematográfico se compuso para la película de Blake Edwards, donde aparecía la primera pantera animada en los créditos. Mancini compuso el tema y fue con los animadores para que tuvieran la cadencia de los movimientos del personaje, así surgió el pasito de la Pantera Rosa. El mismo Edwards produjo la serie animada y el tema se lanzó para radio, producido por el Midas del Swing, Joe Reisman, y fue Top Ten del adulto contemporáneo. Con tres Grammys en la cartera, resultó un éxito en las versiones para cine, televisión, series, radio, teatro, comerciales y videojuegos.

Miles Davis decía que cualquiera puede tocar: las notas son el 20%. La actitud del cabrón que toca es el 80%. Para Keith Richards lo importante es el estilo: cualquiera puede tocar rock, pero muy pocos tienen el roll. Esto lo sabía muy bien Henry Mancini cuando escribió el tema de La Pantera Rosa. Así lo dijo en entrevista: “Tenía un saxofonista en mente al escribirla, Plas Johnson. Poseía el sonido y el estilo que yo buscaba”. Según Plas, sólo grabaron dos tomas, eso bastó para enamorar a todos.

Su obra personal alcanza una veintena de discos brillantes como Bop Me Daddy o This Must Be the Plas, además grabó con una pléyade de artistas que lo buscaban por la magia de su saxofón: Chet Baker, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Little Richards, Fats Domino, B.B. King, Frank Sinatra, Ricky Nelson, los Beach Boys y el famoso Wrecking Crew, entre otros. Sin embargo, ninguno de esos discos propios / ajenos le dio reconocimiento y proyección como La Pantera Rosa. Le abrió todas las puertas, hasta las del cielo. Una muerte rosa.